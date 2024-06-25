Одруження в кілька кліків: як відбувається тестування шлюбу онлайн у Дії

Перші у світі пари одружилися онлайн у Дії. Ще два роки тому українці жартували про одруження у два кліпи очима, а сьогодні це вже реальність. Зараз триває бета-тестування сервісу в Дії. Тестувальники – 2 500 пар, які першими спробують й оцінять цифровий шлюб. Більше про цей процес – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Проте охочих було значно більше – набір на бета-тест ми закрили всього за кілька днів. По-перше, це свідчить про довіру українців до цифрової держави навіть у таких традиційних подіях, як одруження. По-друге, цифровізація стала попкультурою, адже технології та інновації стають дедалі цікавішими для людей.

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Як одружитися в Дії

Спершу ми планували, що шлюб онлайн буде передусім затребуваним серед людей на відстані, проте серед тестувальників багато просто охочих спробувати одруження в цифровому форматі.

. Заходите в Дію, вибираєте Шлюб онлайн. Заповнюєте заяву про реєстрацію шлюбу, вказуєте прізвище після одруження, плануєте дату та час, сплачуєте адмінзбір і вибираєте, куди доставити свідоцтво після одруження. Засвідчуєте заяву Дія.Підписом – і вона летить на перевірку в ДРАЦС. На цьому підготовчий етап цифрового одруження закінчується.

Паралельно й непомітно для користувача здійснюється перевірка в ДРАЦСі про відсутність шлюбу, бронювання дати проведення шлюбу. А з Єдиного державного демографічного реєстру підтягуються паспортні дані, зокрема місце народження, передається копії паспортів наречених реєстратору.

Далі у визначений день вам потрібно просто під'єднатися до відеоконференції в Дії. Наречений та наречена можуть бути в будь-якому місті України чи світу або ж поруч. Слідуєте інструкціям реєстратора ДРАЦС і просто кажете "Так" коханій або коханому.

Після цього засвідчуєте актовий запис про шлюб Дія.Підписом, він підтягнеться в Дію. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу можна замовити доставкою Укрпошти у відділенні або кур'єром. І це все. Пара офіційно чоловік і дружина.



Одружитися в Дії можна дуже просто / Фото Мінцифри

Сам процес одруження відбувається з використанням платформи відеозв'язку Webex від Cisco. А одружує пару працівник цифрового ДРАЦСу. Це окремий відділ, створений Мін'юстом для надання електронних послуг. Спершу працівники цифрового ДРАЦСу опрацьовували заяви про замовлення витягів і дублікатів свідоцтв, подані через портал Дія. А тепер опрацьовують і заяви про шлюб у Дії, проводять саму церемонію реєстрації шлюбу по відеозв'язку, також надають дублікати свідоцтв про народження, шлюб, які подають у Дії.

Перші пари вже протестували шлюб онлайн у Дії. Без паперів, походів до ДРАЦСу, заповнення заяв від руки. Усе просто — в електронному форматі та з Дія.Підписом. Сервіс літає, взаємодії реєстрів та платформи відеозв'язку відпрацювали чітко. Вже зовсім скоро шлюб онлайн буде доступний не лише для бета-тестерів, а й для кожного українця.