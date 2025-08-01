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24 Канал Новини України Збитки понад 100 мільйонів: на Кіровоградщині повідомили про підозру 22 посадовцям
1 серпня, 21:11
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Збитки понад 100 мільйонів: на Кіровоградщині повідомили про підозру 22 посадовцям

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • На Кіровоградщині 22 посадовцям органів місцевого самоврядування та керівникам комунальних і державних установ повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів та зловживанні службовим становищем.
  • Збитки від злочинів становлять 102,675 мільйона гривень, підозрювані причетні до незаконного видобутку корисних копалин, оборудок з землею, закупівлями та заволодінням бюджетними коштами.
  • Серед підозрюваних є депутати, керівники та інженери підприємств, які незаконно видобули пісок, передавали сільгоспземлі, займались махінаціями із закупівлями та заволодінням бюджетними коштами.
  • Прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів і відсторонення підозрюваних від посад, досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

У Кіровоградській області прокурори повідомили про підозру 22 посадовцям органів місцевого самоврядування, керівникам комунальних і державних установ. Вони причетні до розтрати бюджетних коштів та зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Що відомо про масові підозри на Кіровоградщині?

Працівники Кіровоградської обласної прокуратури за результатами досудових розслідувань у низці кримінальних проваджень повідомили про підозру 22 посадовцям органів місцевого самоврядування, керівникам комунальних і державних установ. Підозрювані причетні до розтрати бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, а також незаконного видобування корисних копалин.

Руслан Кравченко підкреслив, що загальні збитки становлять 102,675 мільйона гривень.

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Наразі прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

Підозри за незаконний видобуток піску:

  • Депутат Кіровоградської облради від забороненої партії ОПЗЖ, керівник і головний інженер пов’язаного ТОВ, а також директор приватного підприємства незаконно видобули 34 тисяч тонн піску.
  • Директор підприємства Первозванівської сільради 16 тисяч тонн.

Підозри за оборудки з землею:

  • Колишня керівниця облуправління Держгеокадастру – незаконна передача 234 гектарів сільгоспземель.
  • Держреєстратор ЦНАП Онуфріївської селищної ради – незаконно перереєстрував 230 гектарів.
  • Колишній реєстратор і начальник відділу ЦНАП – заволоділи 7 гектарами.

Підозри за махінації із закупівлями та продажами:

  • Начальник управління транспорту Кропивницької міськради та директор КП – закупівлі автобусів за завищеними цінами.
  • Заступник Новоукраїнського міського голови та начальник відділу – зловживання під час закупівлі джерел живлення.
  • Колишній в.о. директора держпідприємства – продаж пшениці за заниженою вартістю.
  • Ексголова обласної психіатричної лікарні – зловживання при проведенні ремонтів.
  • Заступник начальника департаменту ОВА – підписав акти щодо реконструкції ліцею, знаючи, що роботи не виконані.

Підозри за заволодіння бюджетними коштами:

  • Начальник управління Світловодської міськради, його заступник, інспектор технагляду і троє працівників підрядної організації – організували злочинну групу і вкрали кошти на ремонті дороги.
  • Депутат-керівник КП – безпідставно нарахував собі премії.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури та Спеціалізованої екологічної прокуратури у взаємодії з ГУНП, УСБУ та УСР в Кіровоградській області.