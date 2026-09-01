Проблема закладена в Конституції: чому Офіс Президента фігурує в корупційних скандалах

У справах "Мідас", "Династія", "Форест Гамп" фігурують представники Офісу Президента. Гучні корупційні скандали в Україні змушують суспільство ставити запитання про реальну роль та вплив ОПУ. Зокрема, щодо того, чому структура, яка мала б виконувати лише функції канцелярії, постійно опиняється в центрі політичних перипетій.

Гучні корупційні справи знову привертають увагу суспільства до реального впливу Банкової на державні процеси. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу про глибинні причини такої ситуації.

Проблема у розмитих повноваженнях

Керівник Центру громадської аналітики наголосив, що ключова вада системи полягає у відсутності чіткого розмежування повноважень органів влади, що було передбачено ще у минулому.

Проблема закладена в Конституції, тому що у нас не розділені чітко повноваження органів влади. Коли депутати, які обіймають високі посади в парламенті, говорять, що президент у нас окрема гілка влади, то виникають проблеми, адже в Конституції немає гілки влади президента,

– пояснив Клочок.

Він зауважив на тому, що аналізує не лише період Зеленського, а й попередні періоди інших українських лідерів. Клочок нагадав, що Конституція була ухвалена у 1996 році, була суттєво змінена у 2004-му під час помаранчевої революції.

Це був такий собі договір, компроміс між тоді командою Медведчука, Кучми і Ющенка. А сама Конституція писалася в офісі Медведчука. Але багато хто про це мовчить і не хоче згадувати,

– озвучив Клочок.

За його словами, перетинання функцій спостерігається і серед правоохоронних, антикорупційних органів, які нерідко конкурують та дублюють завдання один одного замість прозорої співпраці.

Про проблему нерозділеності повноважень органів влади: дивіться відео

Як Банкова впливає на Кабмін

Сьогодні, зі слів керівника Центру громадської аналітики, у державі склалася ситуація, коли Кабінет Міністрів значною мірою орієнтується саме на рішення Офісу Президента, а не на парламент.

Нині склалась ситуація, що Кабінет Міністрів живе життям Банкової, тому що президент отримав одноосібну владу і безпосередньо може суттєво впливати на формування кадрової політики, що визначено законом,

– наголосив Клочок.

Він також додав, що подібні схеми впливу часто копіюються і на місцевому рівні, де в громадах можновладці контролюють призначення та рішення.

На думку аналітика, хоча західні партнери стимулюють проведення реформ в обмін на підтримку, Україні потрібне глибше розуміння проблематики.

Проблема в тому, що ми маємо усвідомити на загальносуспільному рівні необхідність перезаснування України. Тільки тоді ми можемо до чогось рухатися далі,

– переконаний Клочок.