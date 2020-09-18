Видатки на утримання Офісу Президента у проєкті державного бюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%. Зробили це, бо Мінфін побачив диспропорції у заробітних платах.

Міністерство фінансів, обраховуючи бюджет, бачить диспропорцію у заробітних платах в різних міністерствах, Офісі Президента, апаратах Ради, секретаріаті уряду. Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Укрінформ.

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Якщо ми вирішили збільшити заробітну плату на Офіс Президента, це рішення було ухвалене, тому що ми бачили диспропорцію,

– зазначив Марченко.

За його словами, це "не якась політична історія, це 500 людей, які працюють". Міністр додав, що підстав для розповсюдження інформації про зраду немає.

Що відомо про гроші на Офіс Президента в бюджеті-2021

Забезпечення діяльності голови держави та Офісу Президента у проєкті держбюджету-2021 рік зросло на майже 40%.

На це витратять 1 мільярд 269,1 тисячі гривень.

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Зверніть увагу! 18 вересня у Раді обговорювали законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Перед цим проєкт представив міністр фінансів Сергій Марченко.

Основні цифри держбюджету-2021