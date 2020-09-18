На Офіс Президента у бюджеті виділять більше грошей, бо є "диспропорція", – міністр
Видатки на утримання Офісу Президента у проєкті державного бюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%. Зробили це, бо Мінфін побачив диспропорції у заробітних платах.
Міністерство фінансів, обраховуючи бюджет, бачить диспропорцію у заробітних платах в різних міністерствах, Офісі Президента, апаратах Ради, секретаріаті уряду. Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Укрінформ.
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Якщо ми вирішили збільшити заробітну плату на Офіс Президента, це рішення було ухвалене, тому що ми бачили диспропорцію,
– зазначив Марченко.
За його словами, це "не якась політична історія, це 500 людей, які працюють". Міністр додав, що підстав для розповсюдження інформації про зраду немає.
Що відомо про гроші на Офіс Президента в бюджеті-2021
- Забезпечення діяльності голови держави та Офісу Президента у проєкті держбюджету-2021 рік зросло на майже 40%.
- На це витратять 1 мільярд 269,1 тисячі гривень.
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Основні цифри держбюджету-2021
- 14 вересня уряд оприлюднив основні показники проєкту державного бюджету.
- Доходи бюджету передбачили на рівні 1 трильйона 71,1 мільярда гривень, видатки – 1 трильйон 350 мільярдів гривень. Дефіцит державного бюджету – 270 мільярдів гривень.
- Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція – на рівні 7,3%.
- Середньомісячна зарплата становитиме 13,6 тисячі гривень. Крім того, двічі підніматимуть мінімалку.
- Серед пріоритетів – підвищення зарплати, якісна освіта, доступна медицина.