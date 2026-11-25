В Офісі Генерального прокурора відбулися кадрові зміни – призначили двох нових заступників генпрокурора. Один із них до цього працював у Хмельницькій обласній прокуратурі, де восени також відбулися кадрові перестановки.

Про це повідомило Суспільне.

Хто став новими заступниками генпрокурора?

За рекомендаціями Ради прокурорів України наказами виконувача обов'язків Генерального прокурора з 25 листопада 2026 року на посади заступників Генерального прокурора призначили Євгена Давидова та Василя Гайворона.

Новопризначених посадовців представив Антон Ковальський під час робочої наради з керівниками структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Євген Давидов працює в органах прокуратури з 2007 року. До призначення він обіймав посаду керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Василь Гайворон працює в органах прокуратури з 2000 року. До призначення на посаду заступника генпрокурора був першим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Також Андрія Лещенка та Віктора Логачова звільнили з адміністративних посад заступників Генерального прокурора та призначили на інші посади в Офісі Генерального прокурора.

У зв'язку з кадровими змінами та для забезпечення належної організації роботи в ОГП видадуть новий наказ про розподіл обов'язків між керівництвом.

Нагадаємо, кадрові зміни відбуваються на тлі перевірок усередині прокуратури. Зокрема, у листопаді Офіс генпрокурора розпочав службове розслідування після оприлюднення нових фактів у справі "Карфаген", яка стосується можливої причетності правоохоронців до незаконних схем.