Не минуло й року: в Офісі Президента нарешті встановили нові двері – відео

В Офісі Президента нарешті встановили нові вхідні двері на заміну тим, що були пошкоджені під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Сталося це ще у березні.

Нові двері в ОП встановили лише 1 червня. Для цього знадобилося майже 2,5 місяці.

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Історія з дверима ОП

20 березня на Банковій відбулася масштабна акція протесту на підтримку тоді ще ув'язненого активіста Сергія Стерненка. Протестувальники діяли дещо агресивно та розмалювали двері ОП та побили скло.

В Офісі Президента нарешті встановили нові двері: дивіться відео

В Офісі Президента заявили, що витівка учасників акції завдала збитків на 2 мільйони гривень. Додамо, що фасад ОП відмивали понад тиждень.

Працівники клінінгової служби, які займалися прибиранням на Банковій, поскаржилися, що мити фасад ОП доводилося двічі. Це пов'язане з особливою поверхнею плитки та якісною фарбою, яку використовували протестувальники.

Раніше речниця президента Юлія Мендель сказала, що Офіс Президента не продаватиме художній галереї двері , які 20 березня розмалювали й побили учасники акції протесту на підтримку Сергія Стерненка. Їх планують реставрувати й повернути на Банкову.

Варто зауважити, що нові двері встановили в ОП якраз після того, як суд розглянув апеляцію у справі одеського активіста Сергія Стерненка.

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Апеляційний суд Одеси під час засідання 31 травня виправдав Сергія Стерненка за статтею №187, яка передбачала ув'язнення на 7,3 року та конфіскацію майна.

Натомість активіста визнали винним за двома іншими статтями. Мовиться про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю.

Служителі Феміди винесли покарання – 3 роки ув'язнення із заміною на 1 рік умовно. Тому тепер він фактично вільний. Водночас Стерненко заявив, що оскаржуватиме вирок суду у Верховному суді.



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