В Офісі Президента емоційно відреагували на інтерв'ю Авакова

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував нещодавнє інтерв'ю Арсена Авакова – ексочільника МВС. Аваков різко критикував чинну владу та казав про тиск від Банкової.

Подоляк назвав заяви "абсолютно традиційними". Зокрема, зазначив, що вони розраховані на суспільне "безпам'ятство".

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Аваков може шукати нових союзників-олігархів

За словами радника глави ОП, коли будь-хто тривалий час перебуває на високій посаді, то потім складно адаптуватись до інакшого життя.

Це просто психологія. Люди сумують за владою та можливостями, які вона дає,

– додав він.

На думку Подоляка, Аваков прагне повернути владу, тому "ушляхетнює власне минуле" та шукає нових союзників серед олігархів.

Ми це спостерігаємо на десятках прикладів. Різні "колишні" не змогли адаптуватися до цивільного життя без адреналіну від влади. Не змогли знайти таку ж прибуткову активність, якою була для них політика. Саме тому намагаються повернутися. Михайло Подоляк Радник глави Офісу Президента

Подоляк: Він міг пропонувати революційні зміни

Радник Андрія Єрмака відзначив, що ексочільник МЗС упродовж багатьох років мав дуже багато можливостей для змін в Україні. Протягом 5 років без його слова не ухвалювали найважливіші рішення.

Упродовж 2 років він міг запропонувати абсолютно будь-які, навіть найреволюційніші, перетворення,

– наголосив Подоляк.

За його спостереженнями, в Авакова було 7 років для демонстрації того, що поліція вміє викривати гучні злочини. "Суспільство неодноразово показувало, що його не влаштовує стара система. Ресурсів навіть найбагатших олігархів явно не вистачить, щоб переграти громадськість", – підсумував він.

Провалені обіцянки Авакова: головне

Аваков обіцяв 2014 року, що бійців "Беркута" покарають за розстріли на Майдані. Проте багато з підозрюваних не в Україні, а деяких відпустили під домашній арешт.

Коли Віктор Янукович втік з України, ексглава МЗС казав, що правоохоронці його обов'язково затримають. Від заяви минуло понад 7 років, а експрезидент й досі переховується в Росії.

Після зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції Аваков пообіцяв, що там повністю оновлять склад співробітників. З 30 співробітників звільнили лиш 9 правоохоронців.

Провали Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу