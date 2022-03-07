Офіцери ФСБ просто самоусунулися, – ще один окупант зізнався у масовому дезертирстві

Один із полонених російських окупантів розповів про масові випадки дезертирства у російській армії. Навіть офіцери ФСБ, які прикріплені до кожної розвідувальної групи, виявилися безсилими.

Про це під час допиту СБУ розповів полонений російський технік. Він вивозив несправні бойові машини Росії з української території.

До теми Полонені під Маріуполем окупанти бояться, що російські війська вб'ють їхніх родичів

Він здійснив декілька "ходок" із Криму в Херсонську та Миколаївську області. Окупант розповів, що бачив зруйновані дитячі садки, житлові будинки, і по них стріляла точно російська техніка з території окупованого Криму. Окупант визнав, що російські військові стріляють зовсім не по військових об’єктах. І вказав на масові випадки дезертирства в російських військах.

Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми і це єдине, що тримає,

– зізнається полонений окупант.

Він зазначив, що пред масштабним наступом, приблизно місяць тому, російським військовим дали підписати згоду на участь у "спеціальній операції". Він закликав росіян здаватися у полон: "Не потрібна нам ця війна".

За словами полоненого окупанта, навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, безсила: "Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку".

Полонений окупант про масове дезертирство російських військових: відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.