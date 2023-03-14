Снаряди в Україну, автомати та РПГ – у Росію: офіцери окупантів налагодили продаж зброї

Військове командування окупантів достатньо активно торгує з різноманітними бандитськими угрупованнями, які діють всередині Росії. Через це країна-терористка буквально захлинається від неконтрольованого обігу стрілецького озброєння.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, з початку повномасштабного вторгнення тимчасово окуповані території перетворилися на величезний канал постачання зброї на російський ринок. При цьому подекуди боєприпаси та озброєння, які призначалися для фронту, з'являються у Білорусі та навіть у деяких країнах Азії.

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Фактично Росія перетворилася на центр контрабанди зброї на Сході, хоча при цьому намагається абсолютно безпідставно звинувачувати Україну у торгівлі переданими цивілізованими країнами одиницями озброєння.

Традиції ще з Першої чеченської

Треба зазначити, що кремлівські офіцери мають давню історичну традицію продавати видане армією летальне спорядження. Навіть подекуди своїм ворогам. Вкоренилися такі звички у росіян під час Першої чеченської війни, коли різноманітні генерали, полковники та офіцери нижчої ланки прославилися співпрацею зі своїми противниками.

Так, штабні командири за пару тисяч доларів могли передати ічкерійцями БМП, з якої потім розстрілювали російських строковиків. За наказом із Москви чеченським підрозділам відправляли цілі вантажівки з гранатометами, кулеметами та автоматами, не особливо турбуючись про те, що внаслідок цього з Чечні у Росію повертатимуться цинкові труни.

Окрім прямої торгівлі з представниками ворожих військ у 90-ті та навіть на початку 2000-их офіцери російської армії активно забезпечували зброєю бандформування майже по всіх країнах СНД. Однак більш за все "калашів" поїхало саме тим, кого так ненавиділо шовіністичне суспільство на той момент ще єльцинської орди, – вихідцям із Кавказу.

З того моменту пройшло вже понад 20 років, Росія взяла під контроль Чечню, розв'язала низку нових війн та застрягла в Україні. Але офіцери вже путінської армії продовжують заробляти на смерті своїх співвітчизників.

Так, всередині 2022 року деякі представники країни-окупанта змогли переправити у Росію перші каравани вантажівок зі зброєю із так званих "ДНР" та "ЛНР". З того моменту поставки ставали регулярними та все більш масштабними, а чорний ринок Білорусі та самої країни-терористки буквально наповнився летальними товарами військового призначення.

Завдяки тому, що кремлівські правоохоронці взагалі не здатні проконтролювати свої кордони, а також "кришуванню" контрабанди зброї на високому рівні, з окупованої частини Донецької області щомісяця вивозять сотні одиниць автоматів, кулеметів, РПГ та навіть переносних зенітно-ракетних комплексів.

Покупцями більшої частини "товару" є вихідці з Кавказу, які займаються постачанням зброї бандформуванням по всій Росії, а також і її контрабандою в сусідні країни. Однак представник терористів в ООН Василь Небензя й далі продовжує розповідати світу про те, "як Україна продає американське озброєння терористам".

Дуже вигідний бізнес

Зрозуміло, що про масштаби контрабанди озброєння з охоплених війною українських регіонів знають у Росії абсолютно всі. Однак боротися з цим явищем у Путіна не збираються. Бо, по-перше, розуміють марність всіх подібних заходів, а, по-друге, в такий спосіб намагаються купити лояльність армійських офіцерів. Адже організатори такого бізнесу будуть готові виконувати будь-які накази, аби продовжувати набивати свої кишені доларами. Та й самому Кремлю, по великому рахунку, цілком вигідно підтримувати контрабанду зброї, наприклад, у Грузію, оскільки Москва дуже хоче розхитувати цю країну та не давати їй розвиватися. Крім того, партії російської стрілецької зброї нелегально перевозили у Білорусь, Казахстан та навіть Китай.

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Абсолютно точно можна сказати, що нелегальна та безконтрольна торгівля озброєнням у такому масштабі рано чи пізно призведе до жахіть у Росії та державах, куди воно потрапляє. Однак для російських командирів та взагалі всієї верхівки набагато важливіше заробляти на війні. Тому "калаші" ганятимуть через діряві кордони й далі. Наприклад, у Донецьку автомат із двома магазинами можна купити за 50–200 доларів у залежності від його стану. Вже у Ростові такий екземпляр коштуватиме від 150 до 400 у.о, але вже з огляду на те чи не є він "брудним" (пов'язаним зі скоєнням злочинів). У Москві за "чистий" АК треба віддати вже понад 1,5 тисячі доларів, а за кордоном вартість автомата може сягати й відмітки у пару тисяч. Кулемети та РПГ, зрозуміло, коштують значно дорожче. То ж російське командування насичуватиме азійські країни зброєю й надалі.