Офіцерка Білозерська розповіла, як застрелила 3 бойовиків на війні

Військова Олена Білозерська розповіла іноземним журналістам, як у 2017 році ліквідувала одразу 3 бойовиків. Офіцерка Збройних сил України у запасі зазначила, що докорів сумління з цього приводу у неї немає.

У 2017 році Білозерська була снайперкою у складі ДУК "Правий сектор" та УДА. За час війни вона ліквідувала щонайменше 10 проросійських бойовиків.

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В одну ніч застрелила трьох

Уночі перед Днем незалежності України Олена сиділа в окопі з побратимом. Їх було двоє, а ворогів – шестеро.

Снайперка фіксувала ціль за допомогою тепловізійного прицілу нічного бачення. На відео з пристрою видно, як спершу один бойовик виповзає з окопу. Через двадцять секунд лунає постріл прямо в окупанта. Далі на кадрах появляються ще два бойовики і лунають нові постріли.

Двоє з бойовиків загинули, третій – зазнав поранення. Білозерська не відчуває докорів сумління з цього приводу. За її словами, озброєний ворог – це не людина, а ціль, а "моральні муки з приводу вбивства людини вигадали далекі від війни люди".

Ти берешся за зброю проти моєї країни – все, ти мішень. Якщо ви не ліквідуєте його вчасно, він може вбити вас або одного з ваших товаришів. Коли ворог підповзає до нашої позиції, щоб убити мене, чи замислюється він, чи є в мене чоловік, батьки чи діти?

– наголосила військова.

Свою гвинтівку Білозерська називає "Галею"

Попри те, що у 2020 році Олену демобілізували з морської піхоти, сьогодні вона разом з чоловіком входить у територіальну оборону. Білозерська вважає, що Росія зараз не нападе на Україну, адже агресор займається "залякуванням".

Водночас у разі війни військова готова стріляти по ворогах зі своєї гвинтівки "Зброяр Z-10", яку називає "Галею".