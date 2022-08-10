У Чорногорії офіціанти носять одяг з літерою Z – посольство України надіслало ноту

Офіціанти кафе у Чорногорії носять одяг з літерою Z. Мовиться про працівників закладу "Руски Бар" у Подгориці.

Посольство України у Чорногорії обурене таким цинізмом. Ноту до органів влади країни вже надіслали. Наразі українська сторона очікує реакцію.

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Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу,

– мовиться у повідомленні.

Українців вигнали з пляжного клубу у Чорногорії

У соцмережах з'явилося обурливе відео, як українців вигнали з пляжного клубу у Чорногорії через прапор України, який повісили на шезлонг. Автор ролика заявив, що це сталося, коли надійшла скарга від росіян. Господар пляжного клубу поводився грубо та штовхав батьків автора відео.

Парламент Чорногорії нарешті засудив агресію росії

Наприкінці липня парламент Чорногорії нарешті вперше засудив агресію росії. "За" віддали свої голоси 55 депутатів. "Проти" – 18. Утрималися – 3.

Парламент країни закликав росію:

припинити бойові дії;

зупинити акт агресії.

Окрім того, у повідомленні мовиться, що Україна переживає найбільші з часів Другої світової війни страждання. росія ставить під загрозу життя мільйонів українців.

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