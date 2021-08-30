Офіційний сайт Ukraine.ua "заговорив" арабською

На офіційному сайті України з'явилась версія ще однією мовою. Нею стала арабська.

Про це на своїй сторінці у твітері написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зауважив, що арабська стала вже п'ятою мовною версією на офіційному сайті України.

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За словами очільника Міністерства закордонних справ України, влада працює над закріпленням туристичного успіху 2021 року.

Просування позитивного іміджу України в світі – один з пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України,

– резюмував Кулеба.

Зауважимо, що офіційний сайт України станом на 30 серпня 2021 року працює англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською мовами. У лютому 2021 року МЗС анонсувало також запуск китайської версії.

Офіційний сайт України: що відомо

У МЗС запустили Ukraine.ua – офіційний сайт України, 25 лютого 2021 року.

Його розробили для іноземців, що цікавляться нашою державою. Він допомагає у формування іміджу країни за кордоном.

На порталі розмістили також фотобанк із знімками української природи, традицій та самих українців.

Текст публікації Дмитра Кулеби:

Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську.

Просування позитивного іміджу України в світі – один з пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України. Працюємо над закріпленням туристичного успіху 2021 року.