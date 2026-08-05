Українські бійці змогли просунутися на важливому напрямку: огляд фронту від ISW

Окупанти зосередили свої зусилля на просуванні в так званому поясі фортець на Сходу України. Проте Сили оборони мали успіхи в напрямку Борової.

Про актуальний стан фронту інформують аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

Які основні зміни на фронті?

У Сумській та Чернігівській областях російські війська продовжують обстрілювати прикордонні громади артилерією, мінометами, КАБами та ударними безпілотниками. Одночасно противник здійснює спроби проникнення малих диверсійно-розвідувальних груп і веде розвідку українських позицій.

На Харківському напрямку окупанти намагаються зберігати тиск поблизу Вовчанська та Липців, проводячи штурми невеликими піхотними групами. Для підтримки наступальних дій активно застосовують FPV-дрони, артилерію та авіацію.

Важливо! Українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 серпня, свідчать, що підрозділи Сил оборони просунулися на північний захід від Нововодяного, що розташоване на південний схід від Борової. Крім того, один із російських військових блогерів заявив, що українські війська здійснюють контратаки поблизу Рідкодуба, на південний захід від Борової.



Ситуація на фронті поблизу Борової / ISW

На Куп'янщині російська армія продовжує наступальні дії, прагнучи просунутися до Куп'янська та покращити свої позиції вздовж річки Оскіл. Українські захисники відбивають атаки та не дозволяють ворогу досягти оперативного успіху.

Запеклі бої тривають на Лиманському напрямку. Противник намагається прорвати українську оборону та розширити плацдарми для подальшого наступу в бік Слов'янська й Краматорська, активно використовуючи артилерію, авіацію та ударні дрони.

Окупанти регулярно атакують українські позиції малими штурмовими групами, прагнучи просунутися до Сіверська. Попри постійний тиск, українські військові утримують оборону та завдають ворогу втрат.

На Краматорському напрямку російські війська концентрують зусилля на підступах до Часового Яру та намагаються створити умови для просування в напрямку Краматорської агломерації. Штурми супроводжуються масованими авіаударами та артилерійським вогнем.

Противник продовжує наступальні дії в районі Торецька, намагаючись витіснити українські сили з міста та навколишніх позицій. Бої мають інтенсивний характер, а ворог активно використовує авіацію, артилерію та безпілотники.

Російська армія намагається просунутися до Костянтинівки, яку розглядає як один із ключових логістичних центрів Донеччини. Основний акцент робиться на штурмах піхоти за підтримки КАБів, реактивної артилерії та FPV-дронів.



Ситуація поблизу Костянтинівки / ISW

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших відтинків фронту. Окупанти безперервно атакують, прагнучи прорвати оборону та просунутися у напрямку Покровська й Добропілля. Попри високу інтенсивність штурмів, українські військові стримують ворога й завдають йому значних втрат.

На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються розширити зону контролю на стику Донецької та Дніпропетровської областей. Для цього застосовують авіацію, артилерію та безпілотники, однак українські сили успішно стримують наступальні дії.

На Запоріжжі противник проводить локальні штурми та регулярно обстрілює українські позиції. Основний акцент робиться на виснаженні оборони за допомогою артилерії, КАБів і FPV-дронів.



Запорізький напрямок / ISW

Російські війська намагаються покращити своє тактичне положення поблизу Оріхова, однак масштабних проривів не мають. Тривають взаємні артилерійські дуелі та удари безпілотниками.

На лівобережжі Херсонщини окупанти зосереджуються переважно на вогневому ураженні українських позицій та прибережних населених пунктів, використовуючи артилерію, авіацію й дрони. Активних масштабних наступальних операцій на цій ділянці наразі не ведеться, однак обстріли залишаються практично безперервними.

До слова, зауважимо й те, що попри спроби противника наступати й приховувати масштаби проблем на фронті, втрати російської армії залишаються разючими. Володимир Зеленський зазначив, що тенденція незмінна й щомісяця ворог недораховується близько 30 тисяч солдатів.