Росія контролює майже 40% Курахового та продовжує наступати на Сході: огляд фронту й карти ISW

На всіх ділянках фронту тривають запеклі бої. Російська армія не полишає спроб просунутися вглиб українських територій та особливо активно намагається атакувати позиції ЗСУ на Сході.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Так, мовиться здебільшого про бої, які відбувалися 2 грудня.

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Курська операція

Аналітики зауважили, що 2 грудня у Курській області тривали бойові дії, проте ні українські, ні російські сили не вдавалися до наступів. Хоча російські пропагандисти й заявляли буцімто про штурми біля Мартинівки (на північний схід від Суджі), проте в ISW ще не знайшли підтвердження, що Росія змогла просунутися.

Нині стало відомо, що Москва виділила щонайменше 10 мільйонів рублів, щоб створити на кордоні "одне велике укріплення", після того, як ЗСУ змогли у серпні 2024 року почати свою операцію.

В ISW додали, що українські захисники завдали ударів по командному пункту 83-ї окремої повітряно-десантної бригади в Курській області. Однак жодної інформації щодо російських втрат наразі немає.



Бойові дії у Курській області / Інфографіка ISW

На Харківському напрямку – без змін

Аналітики повідомили, що 1 та 2 грудня російські війська намагалися наступати поблизу Козачої Лопані, Стариці та Вовчанська, однак противник не мав просувань. Водночас Сили оборони намагаються контратакувати, щоб відрізати росіян від логістичних шляхів та резервів.



Бойові дії у Харківській області / Інфографіка ISW

Нова "сіра зона" на межі Харківщини і Луганщини

Російські війська намагалися наступати на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, проте в ISW не знайшли доказів просування. Також пропагандисти заявляли, що буцімто перетнули Оскіл, однак аналітики також не знайшли підтверджень цим заявам.

Заступник командира українського підрозділу безпілотників заявив, що російські війська намагаються обійти оборону України під Куп'янськом і захопити позиції на східному (лівому) березі річки Оскіл. Нині стало відомо, що село Кругляківка стало "сірою зоною", однак інших успіхів Росія не мала.



Бої на межі Харківської та Луганської областей / Інфографіка ISW

ЗСУ просунулися в Часовому Яру

В Інституті вивчення війни заявили, що українські сили нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Зокрема, це підтверджують і знімки, опубліковані російською армією. Окупанти показали, як завдають ударів по Силах оборони України, і на опублікованих відео видно, що ЗСУ просунулися на південний схід від Часового Яру вздовж траси Бахмут – Костянтинівка.

Наразі ж ворог майже не проводить механізовані штурми біля Часового Яру. Натомість окупанти намагаються зайти в місто по кілька осіб. Ворог робить це вночі, щоб Сили оборони не бачили переміщення.



Бої за Часів Яр / Інфографіка ISW

Росіяни просуваються у Торецьку

Російські війська нещодавно просунулися в Торецькому напрямку. Як пишуть в ISW, геолокаційні кадри від 2 грудня показують, що противник нещодавно просунувся на південь від Торецька до шахти "Центральна". Однак кожен метр української землі дається ворогу дуже важко.

Так, речниця ОТУ "Луганськ" заявила, що російська армія щотижня втрачає близько 500 осіб у боях за Торецьк.



Бої за Торецьк / Інфографіка ISW

Що відбувається під Покровськом

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 листопада, показують, що окупанти нещодавно просунулися в межах Жовтого (на південь від Покровська). Російські "воєнкори" також стверджували, що російські війська просунулися на сході біля Пушкіного (на південь від Покровська) і в напрямку Новопустинки (на південний захід від Покровська), але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.



Бої на Покровському напрямку / Інфографіка ISW

Росіяни захоплюють Курахове

Окупанти просунулися на північ і північний захід від Курахового. Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що успіх російських військових підтверджують нові геолокаційні кадри. Наразі в ISW припускають, що Росія могла окупувати близько 39% Курахового, а також кілька населених пунктів поблизу міста.



Бої на Донбасі / Інфографіка ISW



Де атакує ворог / Інфографіка ISW

Чи є зміни на Півдні

У Запорізькій області відбуваються позиційні бої, однак лінія фронту залишається без змін. Російські "воєнкори" стверджують, що буцімто відновлять атаки з новою силою після 5 грудня. Ба більше, пропагандисти також заявляють, що російські військові спробують перетнути Дніпро у невизначеному районі Херсонської області.



Бої у Запорізькій області / Інфографіка ISW

На лівому березі Херсонської області ситуація залишається без змін. Окупанти намагаються наступати, однак успіху не мають.



Бої на Херсонщині / Інфографіка ISW

Як резюмували аналітики, українські сили нещодавно просунулися біля Часового Яру, а російські сили – поблизу Торецька, Покровська та Курахового.