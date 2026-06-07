Сили оборони перехопили ініціативу біля Костянтинівки: огляд фронту від ISW

Останнім часом увага все більше зосереджується на далекобійних ударах по тилу ворога. Втім, не менш важливими залишаються й дії українських військових безпосередньо на лінії фронту. Сили оборони помітно сповільнили темпи наступу росіян і переховлюють ініціативу.

Упродовж останніх кількох днів одним із найгарячіших напрямків залишається тактична зона Костянтинівка – Дружківка. Відповідні дані надали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Які основні зміни на фронті?

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумщини, однак просування не досягли – українські сили проводять контратаки. Водночас противник дедалі активніше намагається бити по українських логістичних маршрутах поблизу кордону, зокрема по трасі Харків – Суми, щоб ускладнити постачання передових підрозділів.

На півночі Харківщини фіксуються спроби російських інфільтрацій та локальних атак без підтверджених успіхів. Українські сили завдають ударів по російських об'єктах навіть у прикордонній зоні Бєлгородської області. Окремо ворог продовжує застосовувати FPV-дрони проти цивільних і поліції в прифронтових районах, що свідчить про розширення тактики терору в тилу.

Російські підрозділи здійснюють спроби проникнення в районі Куп'янська, але без істотного просування. Українські сили завдають ударів по скупченнях живої сили противника та його логістичній інфраструктурі. У районі Борової активних бойових дій не зафіксовано.

Що відбувається на фронті: дивіться карти ISW

Українські сили продовжують ураження російських складів та інфраструктури в глибині окупованих територій Луганщини, зокрема, по матеріально-технічних базах на відстані десятків кілометрів від фронту.

Російські війська здійснили локальні просування на окремих ділянках у напрямку Слов'янська, однак темп наступу сповільнюється через українські контратаки. Основні зусилля ворога спрямовані на спроби розширити фланги та перерізати українські логістичні маршрути. Попри окремі тактичні успіхи, російські підрозділи зазнають перевантаження й втрачають темп наступу.

Сили оборони мали успіхи поблизу Костянтинівки. При цьому фіксуються спроби російських інфільтрацій у міській забудові та на околицях міста.

Українські сили завдають ударів по виявлених групах противника. Ворог також намагається використовувати малі групи та маскування в зелених насадженнях для просування, однак стикається з постійним ураженням з боку українських підрозділів БпЛА.

До речі, за даними медіа, головком ЗСУ Олександр Сирський звільнив полковника Анатолія Куликовського – командира 28 ОМБр Лицарів Зимового Походу, чиї підлеглі виконують бойові завдання в районі Костянтинівки на Донеччині.

Російські війська здійснили обмежені просування на окремих ділянках у напрямку Покровська, однак українські сили проводять контратаки і завдають ударів по скупченнях особового складу.

Лінія фронту тут залишається динамічною з взаємними ударами та спробами змінити тактичне положення.

Бойові дії тривають і на Олександрівському напрямку, але без значних змін лінії фронту. Українські сили поступово відновлюють контроль над окремими позиціями та змушують противника перегруповуватися. Водночас ворог продовжує штурмові дії малими групами, однак не досягає стратегічного результату.

Нагадаємо, що Сирський говорив про формування угруповання кількістю понад 70 тисяч російських військових саме на Олександрівському напрямку. Подібна ситуація наразі спостерігається й на кількох інших відтинках фронту.

На Півдні російські війська продовжують обмежені атаки, але просування не мають. Українські сили завдають ударів по логістичних вузлах і пунктах управління противника.