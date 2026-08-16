Росіяни брешуть про успіхи на важливому напрямку, поки СОУ йдуть уперед: огляд фронту від ISW

Ситуація на фронті залишається динамічною, однак масштабних підтверджених проривів жодна зі сторін не здійснила. Українські сили мають окремі локальні просування, тоді як російська армія продовжує тиснути насамперед на Донеччині, одночасно намагаючись порушити українську логістику й створити умови для подальшого наступу.

Не обходиться також без суттєвого перебільшення успіхів росіян у зведеннях ворожого Міноборони. Про це мовиться в щоденному аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Які зміни на ключових напрямках фронту?

На Слов'янському напрямку українські військові нещодавно просунулися в районі Озерного на схід від міста. Це підтверджується геолокаційними даними.

Водночас агресор активно намагається послабити оборону Слов'янська не лише прямими атаками, а й ударами по логістиці. Російські війська завдають ударів керованими авіабомбами по мостах через Казенний Торець, зокрема, пошкодили пішохідний міст, а раніше атакували й інші переправи.



Слов'янський напрямок / ISW

Так, експерти стверджують, що російське командування намагається ускладнити переміщення українських військ і техніки та підготувати умови для майбутнього наступу на так званий "фортечний пояс" Донеччини.

На Костянтинівському напрямку російські сили продовжують спроби обійти українську оборону із західного боку. Зокрема, атаки ведуться біля Іллінівки та Красного Кута, де росіяни шукають слабкі місця на стиках між українськими підрозділами.

Водночас російська заява про захоплення Новомихайлівки, зроблена 14 серпня, була спростована навіть одним із кремлівських військових блогерів.

На Покровському напрямку українські сили продовжують утримувати позиції та мають ознаки локального просування. Геолоковані кадри показали українську позицію на північний захід від Білицького саме в районі, де раніше російські джерела заявляли про просування своїх військ.

У районі Добропілля росіяни також продовжують обмежені наступальні дії, проте підтверджень їхнього входу в саме місто немає. Це важливо, оскільки російське Міноборони заявляло про захоплення окремих позицій, однак навіть російські джерела не підтверджують встановлення контролю над Добропіллям.



Добропільський напрямок / ISW

На Харківщині російські війська продовжують атаки на півночі області, однак підтверджених територіальних здобутків за 14 – 15 серпня немає. Російські джерела заявляли про нібито захоплення Кудіївки та просування на захід від населеного пункту, однак ці твердження не мають незалежного підтвердження.

У напрямку Великого Бурлука ситуація також залишається без істотних змін: російські війська атакували, а українські сили здійснили локальну контратаку поблизу Івашкиного.

На Куп'янському напрямку російські війська продовжують наступальні дії, але підтвердженого просування за цей період немає. При цьому російські джерела суперечливо описують ситуацію в самому Куп'янську: одні заявляють про контроль над північною частиною міста, інші – про контроль над більшою його частиною. Українські джерела наголошують, що українські позиції зберігаються в центральній, південній та південно-західній частинах Куп'янська.

На Борівському напрямку українські військові проводять контратаки біля Рідкодуба та Нового, тоді як російські заяви про захоплення Оскола не підтверджуються: ISW вважає оприлюднені росіянами кадри ймовірно зміненими за допомогою ШІ.

На південному фронті ситуація також не демонструє значних територіальних змін. Біля Гуляйполя російські війська продовжували атаки, однак підтвердженого просування не зафіксовано. Те саме стосується району Оріхова, де російські сили проводили обмежені наступальні дії із заходу та північного заходу міста.

Україна при цьому продовжує завдавати ударів по російських військових об'єктах на окупованій території – зокрема, пунктах управління, складах безпілотників і логістичній інфраструктурі.

Напруженою залишається ситуація і в самій Росії. Так, у ніч на 16 серпня Московська область зазнала масштабної атаки безпілотників. Мер міста заявив про понад 100 збитих дронів, однак у регіоні все одно спалахнули великі пожежі.

Зокрема, загорівся склад Wildberries у Коледино. На місці здійнявся густий стовп диму. Пожежа також виникла в районі Домодєдова, де, ймовірно, горить мультимодальний логістичний комплекс "Північне Домодєдово".