СОУ не дають окупантам втілити свої плани й відтіснили їх на 3 напрямках: огляд фронту від ISW

Ворог продовжує тиснути на всіх відтинках фронту, подекуди намагаючись створити так звану "буферну зону". При цьому росіянам активно протистоять Сили оборони, які, окрім успішних операцій безпосередньо на лінії бойового зіткнення, б'ють ще й по глибокому тилу противника.

Такі атаки впливають на воєнний потенціал країни-агресорки. Про це мовиться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також ЗСУ близькі до цього: керівник ЦПД назвав умови, за яких бойові дії можуть зупинитись

Які основні зміни на фронті?

Сумський напрямок

Російські війська намагаються створити "буферну зону" вздовж кордону в Сумській області. Водночас українські сили демонструють локальні успіхи: з'явилися підтвердження звільнення села Запсілля на північному сході області. Російські джерела водночас заявляють про просування поблизу Рясного, однак незалежних підтверджень цьому немає.

Харківський напрямок

На півночі Харківщини Сили оборони змогли просунутися та відновити контроль над Шестірівкою поблизу Харкова. Росіяни намагалися заявити про нібито захоплення села Гранів, однак українські десантники офіційно спростували ці повідомлення й наголосили, що населений пункт залишається під контролем України.

Куп'янський та Оскільський напрямки

Росіяни не припиняють спроб просунутися в районі Куп'янська та форсувати річку Оскіл. Однак їхні дії мають переважно диверсійно-розвідувальний характер. Зафіксовано лише поодинокі випадки проникнення російських військових у Куп'янськ.

Що відбувається на лінії зіткнення: дивіться карти від ISW

Натомість українські сили покращили позиції на Борівському напрямку, зокрема поблизу Шийківки та Нового. Бої там тривають. Також ЗСУ активно завдають ударів по російській логістиці та техніці в окупованій Луганській області, уражаючи транспортні маршрути, техніку й колони ворога на значній відстані від лінії фронту.

Слов'янський напрямок

Російська армія продовжує наступальні дії у напрямку Слов'янська, однак істотного просування не зафіксовано. Лінія бойового зіткнення залишається стабільною.

Костянтинівсько-Дружківський напрямок

У районі Костянтинівки та Дружківки тривають інтенсивні бої. Росіяни намагаються проникати до міської забудови невеликими групами по 1 – 3 військових, але українські сили не дозволяють їм закріпитися.

За даними українських військових, окупанти поки не змогли створити стійкі позиції у Костянтинівці, попри постійні штурми та спроби інфільтрації. Водночас ворог дедалі частіше застосовує FPV-дрони на оптоволокні для атак на логістику ЗСУ.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку російські війська змогли частково просунутися в районі Родинського. Водночас українські військові зазначають, що темпи російського наступу біля Мирнограда помітно сповільнилися. Росіяни й надалі використовують тактику дрібних штурмових груп, однак значна частина таких атак завершується для них значними втратами.

Новопавлівський та Олександрівський напрямки

У районі Новопавлівки російські атаки тривають, однак без підтвердженого просування. Біля Олександрівки російські сили також не досягли результатів.

Південний напрямок: Запорізька область

На півдні росіяни намагалися проникнути у Воздвижівку поблизу Гуляйполя та навіть заявили про її "захоплення". Однак українські військові спростували цю інформацію й опублікували підтвердження присутності в селі.

Подібні диверсійні спроби росіяни проводили й у районі Добропілля на північний захід від Гуляйполя, але без успіху.

Херсонський напрямок

Поблизу Херсона, зокрема в районі острова Білогрудий, росіяни здійснювали обмежені атаки, однак просунутися не змогли.

Що відомо про останні успішні удари ЗСУ по окупантах?

На Вовчанському напрямку українські прикордонники вдарили по російських позиціях, знищивши антени зв'язку, укриття, транспорт і живу силу окупантів, які відпочивали в "зеленці".

Вранці 27 травня Сили оборони атакували російську авіабазу "Балтимор" у Воронежі, де дислокується 47-й авіаполк ПКС Росії. Об'єкт розташований приблизно за 170 кілометрів від українського кордону.

Також Повітряні сили завдали удару ракетами Storm Shadow по важливому пункту управління та системі зв'язку росіян на окупованій частині Луганщини, знищивши ключовий елемент військової інфраструктури ворога.