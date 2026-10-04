Росія несподівано просунулася на Сумщині, СОУ продовжують роботу на Сході: огляд фронту від ISW

Протистояння України та Росії на всіх ділянках фронту триває, подекуди окупантам вдається здобувати локальні успіхи. Водночас активно продовжуються й наступальні операції Сил оборони.

Про актуальну ситуацію на фронті йдеться в оновленому аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Що відомо про фронт війни?

Сумський напрямок

На півночі Сумської області російські війська продовжують просування та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

Українські військові завдали удару по російській позиції північніше Новодмитрівки, що розташована на південний схід від Сум. Геолоковані кадри свідчать про те, що окупанти змогли посилити свої позиції в цьому районі.



Ситуація на Сумщині / ISW

Харківський напрямок

На півночі Харківщини росіяни продовжили наступальні дії, однак підтвердженого просування не зафіксовано. Російське Міноборони заявило про нібито захоплення Нової Козачої на північ від Харкова.

Водночас українські та російські джерела повідомляли про бої на Великобурлуцькому напрямку, але підтверджень нових територіальних здобутків окупантів немає.

Куп'янський напрямок

Російські війська зберігають присутність у Куп'янську та на північ від міста, однак мають проблеми із забезпеченням і посиленням своїх підрозділів.

Російські джерела стверджують про просування південний схід від Ківшарівки та контроль частини населеного пункту. Водночас українські сили проводили контратаки біля Западного та Кіндрашівки.

На північ від Куп'янська росіяни, за повідомленнями власних джерел, стикаються зі значними труднощами з постачанням передових підрозділів та перекиданням підкріплень.

На Боровському напрямку окупанти також атакували, зокрема на північ і південний схід від Борової, але просунутися не змогли.



Ситуація на Харківщині / ISW

Лиманський напрямок

Українські сили продовжують контрнаступальні дії вздовж річки Жеребця. Активність ЗСУ фіксували, зокрема, поблизу Ямполя на південний схід від Лимана та Зарічного на схід від міста.

Слов'янський та Краматорський напрямки

Українські удари, ймовірно, й надалі ускладнюють російські плани щодо прямого наступу на міста Слов'янсько-Краматорської агломерації зі сходу. Бої тривають на схід від Слов'янська – у районах Миколаївки, Кривої Луки та Рай-Олександрівки.

Також російські джерела повідомляли про українські контратаки на схід від Краматорська в напрямку Василівської Пустоші, Васютинського та Першомарівки. Водночас окупанти атакують поблизу Віролюбівки та Федорівки на схід від Дружківки.

Костянтинівський напрямок

Російські війська продовжили штурмові дії у самій Костянтинівці, а також на захід і північний захід від міста. Однак нових підтверджених просувань окупантів немає. Українські військові при цьому проводили контратаки у напрямку Дружківки.

Росіяни наразі, схоже, не використовують бронетехніку на цьому відтинку. За словами українського військового, постійна розвідка та удари по російській логістиці не дають окупантам приховано накопичувати бронемашини для подальших атак.

Покровсько-Добропільський напрямок

Російські сили продовжували наступальні дії в районі Добропілля, а також на схід, південь і південний захід від міста. Окупанти також атакували західніше Покровська. Водночас підтвердженого просування російських військ на цих ділянках не зафіксовано.

Олександрівський напрямок

Російські війська продовжили обмежені штурмові дії, але без підтвердженого просування. Водночас українські військові завдали удару по переправі через річку Мокрі Яли поблизу окупованого Новоочеретуватого.

Ймовірно, це було зроблено для ускладнення російської логістики та перекидання підкріплень на західний берег річки.

Гуляйпільський напрямок

Російські військові здійснили щонайменше дві спроби проникнення в районі Гуляйполя. Після цих дій українські сили завдали ударів по російських позиціях у південній та центральній частинах Воздвижівки.

Крім того, росіяни проводили механізовану атаку на захід від Гуляйполя, яка, ймовірно, мала на меті перевірити українську оборону. Українські військові уразили російську бронетехніку та всюдиходи поблизу Залізничного.



Ситуація на Запоріжжі / ISW

Оріхівський напрямок

Російські війська атакували в районі Оріхова, зокрема на північному заході, заході та безпосередньо на схід від міста. Підтверджених територіальних здобутків окупантів немає.

Росіяни заявляли про закріплення на східній околиці Омельника, однак значна присутність українських дронів, за оцінкою російських джерел, перешкоджає подальшому просуванню окупантів у центральну та західну частини населеного пункту.

Також російські десантники, за одним із повідомлень, змогли створити плацдарм на південь від Новояковлівки.

Херсонський напрямок

На Херсонському напрямку російські війська продовжували обмежені наступальні дії. Водночас жодного підтвердженого просування окупантів зафіксовано не було.

Загалом же зауважимо, що станом на 4 жовтня 2026 року загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення оцінюють приблизно у 1 540 700 військовослужбовців. За минулу добу до цієї цифри додалося ще 1 750 окупантів.