ЗСУ контратакують біля Оріхова, росіяни знизили інтенсивність на Донеччині: огляд фронту від ISW

На фронті тривають бої на кількох напрямках, однак підтверджених просувань російської армії за останню добу аналітики не зафіксували. Водночас українські військові проводять контратаки поблизу Лимана, Борової та Краматорська, а також мають успіхи на Запорізькому напрямку.

Зокрема, Сили оборони відновили контроль над більшою частиною Малої Токмачки поблизу Оріхова. Про основні зміни на фронті йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 5 листопада.

Які головні зміни на фронті?

Сумський і Харківський напрямки

На північний схід від Сум українські військові нещодавно просунулися або зберегли займані позиції. Російський військовий блогер 5 листопада визнав, що Сили оборони утримують позиції на південь від Юнаківки.



Сумщина / ISW

Раніше російські джерела стверджували, що ці території перебувають під контролем їхньої армії. На півночі Харківської області й Великобурлуцькому напрямку російські війська 4 і 5 листопада продовжували наступальні дії, однак просунутися не змогли.

Куп'янський, Боровський і Лиманський напрямки

У районі Куп'янська російські джерела повідомляли про обмежені наступальні дії окупантів 5 листопада. Водночас аналітики ISW не знайшли підтверджень просування російських військ.

На Боровському напрямку загарбники також намагалися атакувати 4 і 5 листопада, але без успіху. Українські захисники водночас проводили контратаки на північний схід від Борової.

Поблизу Лимана російська армія продовжувала наступальні дії з північного сходу та безпосередньо в напрямку міста. Однак українські контратаки на південний схід від Лимана не дозволили окупантам досягти підтверджених успіхів.

Окремо ISW звертає увагу на посилення російських ударів по Ізюму Харківської області. За словами заступника міського голови Володимира Мацокіна, з 29 жовтня до 4 листопада росіяни щонайменше сім разів атакували місто. Один із цих ударів став наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. В Ізюмській міській військовій адміністрації раніше повідомляли, що масовані обстріли міста тривають із кінця червня.

Аналітики пояснюють посилення атак його логістичним значенням: Ізюм є важливим вузлом забезпечення українських військ на Боровському та Лиманському напрямках.

Донецький напрямок

На Слов'янському та Краматорському напрямках російська армія 4 і 5 листопада знизила інтенсивність атак. Українські військові продовжували контратакувати на схід від Краматорська.



Cлов'янськ / ISW

Російські військові блогери також заявили про неодноразові удари по мосту через річку Казенний Торець у Краматорську. За їхніми твердженнями, частина несучої конструкції переправи була зруйнована. Російська армія регулярно атакує мости через цю річку, намагаючись порушити українську логістику та створити умови для подальшого наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

На Костянтинівському та Дружківському напрямках російські війська також зменшили кількість штурмів 5 листопада після активізації атак попередніми двома днями.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу окупанти здійснили лише 10 атак у цих районах. Загалом на всій лінії фронту російська армія 5 листопада провела близько 184 штурмів. Для порівняння, середній показник за попередній тиждень, починаючи з 28 жовтня, становив 206 атак на добу.

На Добропільському напрямку росіяни продовжували наступальні дії, але підтверджених просувань не мали. Один із російських військових блогерів заявив про просування окупантів на північ від Новогришиного та в західній частині Надії. Водночас він визнав, що українські військові продовжують утримувати позиції безпосередньо в Новогришиному.

Дніпропетровський напрямок

5 листопада ані українські, ані російські джерела не повідомляли про наземні бойові дії на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.

Запорізький напрямок

На Гуляйпільському напрямку російські війська продовжували наступати 4 і 5 листопада, однак підтверджених успіхів не досягли. Водночас українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Оріхова.

За даними військового оглядача Костянтина Машовця, Сили оборони зачистили від російських військових більшу частину Малої Токмачки. Також українські захисники впевнено контролюють Новоандріївку на південний захід від Оріхова та Новопавлівку на північ від неї.



Оріхів / ISW

Крім того, ЗСУ утримують позиції на північ від Степового та Лобкового. Водночас російські війська намагаються проникати на українські позиції західніше Оріхова. За словами Машовця, окупанти просочилися на північний захід від Малих Щербаків, на південний захід від Павлівки та в Лук'янівське.

Також російські військові проникли до південної частини Приморського, ймовірно, через дно осушеного Каховського водосховища. Росіяни намагаються використати цю територію, щоб обійти українську оборону в районі Плавнів і просунутися до Малокатеринівки.

За оцінкою Машовця, окупанти прагнуть оточити Оріхів зі сходу та заходу, а також проникнути безпосередньо в місто. Надалі вони можуть спробувати відновити наступ у напрямку Запоріжжя.

Раніше ми також писали про те, що Сили оборони днями уразили низку важливих об'єктів російської армії на Сході України та в окупованому Криму. Серед цілей були склади, пункт запуску безпілотників, мобільна вогнева група та ремонтні підрозділи загарбників.