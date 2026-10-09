СОУ контратакують на Сході, але Росія планує підсилити один з напрямків: огляд фронту від ISW

Українські військові продовжили контрнаступальні дії на низці ділянок фронту, зокрема поблизу Лимана, Добропілля та на Олександрівському напрямку. Водночас російські війська намагалися просочуватися малими групами в українські позиції на Донеччині, а також проводили штурми на Запоріжжі.

Про зміни на фронті за 8 жовтня повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Який театр бойових дій?

Сумщина та Харківщина

На півночі Сумської області російські війська продовжували обмежені наступальні дії, однак не змогли просунутися вперед. Українські захисники контратакували на північний схід від Сум.

Речник Угруповання об'єднаних сил полковник Віктор Трегубов зазначив, що ситуація в області залишається відносно стабільною. За його словами, росіяни намагаються дещо розширити контроль на захід від позицій уздовж державного кордону.



Ситуація на фронті Харківської області / ISW

На Харківщині російське Міноборони заявило про нібито захоплення Ганнопілля на північному сході від Харкова. Однак ISW не підтвердив цю заяву.

Російські військові посадовці та так звані воєнкори також поширювали повідомлення про просування в районі Вільхуватки та оточення українських підрозділів на північ від Великого Бурлука. Доказів, які б підтверджували ці твердження, не навели.

За оцінкою аналітиків, такі заяви можуть бути спробою відвернути увагу від успіхів українських сил на інших пріоритетних ділянках фронту.

Трегубов також повідомив, що росіяни нарощують сили на Великобурлуцькому напрямку, який водночас залишається одним із найменш активних на Харківщині.

Куп'янський та Лиманський напрямки

Поблизу Куп'янська російські військові здійснили спробу проникнення на українські позиції. Геолоковані кадри, оприлюднені 7 жовтня, свідчать, що українські сили завдали удару по російській позиції в центральній частині Куп'янська-Вузлового після цієї операції.



Куп'янський напрямок / ISW

На Борівському напрямку росіяни, за повідомленням джерела, пов'язаного із Західним угрупованням військ Росії, проводили обмежені наступальні дії поблизу Новосергіївки на південний схід від Борової. Водночас ISW не виявив підтверджень їхнього просування.

На Лиманському напрямку російські війська 7 та 8 жовтня продовжували наступати, однак не досягли підтверджених успіхів. Українські підрозділи контратакували на північний схід від Лимана, зокрема поблизу Колодязів.

Також надходили повідомлення про українські контратаки в районі Мирного. За даними ISW, російське командування планує перекинути на цю ділянку додаткові сили до початку зими.

Імовірно, це пов'язано з успіхами українських військових під час операції "Вівальді" в останні місяці. Зокрема, російські підрозділи можуть отримати підкріплення, щоб дати можливість частинам 144-ї мотострілецької дивізії відновити боєздатність.

Донеччина

На Костянтинівському напрямку російські війська нещодавно змогли просунутися в північно-західній частині Костянтинівки. Це підтверджують геолоковані кадри, оприлюднені 4 жовтня.

Водночас на Добропільському напрямку українські військові відновили контроль над окремими ділянками після проникнення російських піхотних груп.



Костянтинівка-Дружківка / ISW

За даними військового оглядача Костянтина Машовця, росіяни контролюють лише південну частину Софіївки та Торецького, що свідчить про просування українських сил на північ від Софіївки.

Українські підрозділи також зачистили від російських військових, які раніше проникли туди, Красний Кут, Торське та Притулок. Водночас російські групи намагалися закріпитися на південно-західних околицях Добропілля та у східній частині Новогришиного.

Українські сили завдали удару по зайнятій росіянами будівлі в південно-західній частині Білицького. Російське командування продовжує перекидати піхоту в напрямку Золотого Колодязя через Нове Шахове, попри втрати та українські контратаки.

Однак тактика проникнення невеликими групами не свідчить про можливість швидкого масштабного прориву, на якому наполягає російське Міноборони.

Дніпропетровщина

На Новопавлівському напрямку російські воєнкори заявляли про просування на схід від Новопавлівки та на північ від Новомиколаївки. Проте ці повідомлення не означають, що російські успіхи підтверджені незалежними даними.

Натомість на Олександрівському напрямку українські війська просунулися на південь від Комара, на схід від Олександрівки. Про це повідомляли й російські воєнкори 7 та 8 жовтня.

Українські військові також завдали удару по російській позиції в південній частині Перебудови на північ від Комара після проникнення туди російської групи.



Дніпропетровщина / ISW

За оцінкою ISW, українські сили використовують тактичні висоти для підтримки контратак. Російські джерела повідомляли про українські дії поблизу Федорівки, Комара, Нечаївки та Нового Запоріжжя. Перевага українських військових у застосуванні безпілотників і контроль над висотами допомагають їм вести розвідку в низинних населених пунктах.

Запорізька область

На Гуляйпільському напрямку російські війська здійснили механізований штурм, імовірно, силами до взводу, задіявши щонайменше два бронетранспортери. Атака відбулася на південний захід від Староукраїнки.

Український полк, який діє на цьому напрямку, повідомив, що Сили оборони відбили штурм. Водночас геолоковані кадри свідчать про незначне просування росіян у цьому районі. Російський воєнкор також заявляв про просування українських військових поблизу Верхньої Терси та Гіркого, а також про звільнення Криничного.



Запоріжжя / ISW

ISW навів ці твердження, однак окремого підтвердження всіх заявлених змін у контролі над територіями в матеріалі не було. На захід від Оріхова російські війська нещодавно просунулися в районі Андріївки. Про це свідчать геолоковані кадри удару українських сил по російській позиції на південно-західній околиці населеного пункту.

Херсонщина

На Херсонському напрямку 7 та 8 жовтня не повідомляли про наземну бойову активність ані російські, ані українські джерела. При цьому зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 жовтня 2026 року Росія втратила близько 1 549 490 військових. За минулу добу кількість втрат зросла ще на 1 710 осіб.