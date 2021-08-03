Про це журналістам розповіли в Прокуратурі Харківщини. Наразі Ширяєв уже перебуває під вартою через запобіжний захід іншого кримінального провадження.

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Правоохоронці лише натякнули

Слід зазначити, що ім'я Харків'янина не назвали. Проте натякнули, що його вже намагаються притягнути до відповідальності за вчинення інших злочинів.

Цього разу чоловіка вже підозрюють у нападі на людину в березні 2020 року. Тоді зловмисник разом зі спільником спершу побили потерпілого, а потім завдали ножове поранення.

Ймовірно, мовиться про напад, який трапився біля закладу Riva Park Shale. Після цього інциденту оприлюднили відео, де був чутний голос, який схожий на голос Ширяєва.

У чому ще підозрюють чоловіка

6 липня соратника Киви відправили до СІЗО. Це зробили в рамках кримінального провадження про рейдерство.

У суді звучали звинувачення у скоєнні 3 злочинів:

масових заворушеннях;

умисному знищенні або пошкодженні майна правоохоронця;

протиправному заволодінні майном підприємства, установи чи організації.

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