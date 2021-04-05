Оголосили про замінування: в аеропорту Варшави евакуювали літак

В аеропорту Варшави довелося евакуювати 100 пасажирів літака, який мав летіти до Стамбула. Причиною стало повідомлення про вибуховий пристрій.
Джерело:RMF24
Речниця командувача підрозділом прикордонної охорони "Вісла" Дагмара Бєлець-Янас заявила, що в аеропорт імені Шопена у Варшаві надійшло повідомлення про замінування одного з літаків.
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Служби в аеропорту імені Шопена у Варшаві отримали інформацію про те, що на одному з літаків може бути вибухонебезпечний заряд. Понад 100 пасажирів евакуйовано,
– наголосила речниця.
Правоохоронці ретельно обшукали літак, однак, на щастя, нічого не знайшли. Речник варшавського аеропорту Пьотр Рудзькі заявив, що це була "помилкова тривога".
Вочевидь повідомлення надіслав якийсь жартівник. Його особу наразі не встановили.
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