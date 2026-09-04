4 вересня, 20:30
Оновлено - 20:37, 4 вересня
В ОГП відреагували на можливу причетність працівника до шахрайських кол-центрів
В Офісі Генерального прокурора прокоментували інформацію про можливу причетність співробітника до шахрайських кол-центрів. У відомстві підкреслили, що проводять системну роботу з протидії кол-центрам.
Про це повідомили у Офісі Генпрокурора.
Що відомо про справу?
В Офісі Генерального прокурора заявили, що нададуть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону. У відомстві написали, що цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку згідно з законом.
Народний депутат Олексій Гончаренко пише що НАБУ затримали заступника начальника міжнародного департаменту Генпрокуратури Сергія Кропиву. Проте офіційного підтвердження наразі немає.