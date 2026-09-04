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24 Канал Кримінальні новини В ОГП відреагували на можливу причетність працівника до шахрайських кол-центрів
4 вересня, 20:30
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Оновлено - 20:37, 4 вересня

В ОГП відреагували на можливу причетність працівника до шахрайських кол-центрів

Данило Жоров

В Офісі Генерального прокурора прокоментували інформацію про можливу причетність співробітника до шахрайських кол-центрів. У відомстві підкреслили, що проводять системну роботу з протидії кол-центрам.

Про це повідомили у Офісі Генпрокурора.

Що відомо про справу?

В Офісі Генерального прокурора заявили, що нададуть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону. У відомстві написали, що цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку згідно з законом.

Народний депутат Олексій Гончаренко пише що НАБУ затримали заступника начальника міжнародного департаменту Генпрокуратури Сергія Кропиву. Проте офіційного підтвердження наразі немає.

 