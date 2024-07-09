Як Росія бреше щодо обстрілу лікарні "Охматдит": аналіз ISW

Кремлівська пропаганда поширює неправдиву інформацію про удар по лікарні "Охматдит". Аналітики підсумовують: росіяни роблять усе можливе, аби лише не визнавати провину.

Інститут вивчення війни констатує: плодять брехню окупанти про ракетний удар всупереч наявним фактам. Також про пропаганду, яку збирається задіяти ворог, попереджав напередодні Центр протидії дезінформації при РНБО.

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Брехня Росії про удару по "Охматдиту"

Ось такі неправдиві тези поширюють окупанти стосовно ракетного обстрілу:

ракета, яка влучила в медзаклад, була українською, а не російською;

лікарню "Охматдит" використовували для лікування поранених українських солдатів.

Україна зберігала ракети в лікарні "Охматдит";

українська ракета ППО пошкодила цивільні об'єкти в Києві.

лікарня "Охматдит" є військовим об'єктом, а не цивільною лікарнею.

російська ракета випадково влучила в лікарню під час спроби уразити завод "Артем".

Російські офіційні особи та медіагравці намагаються відвести від себе відповідальність за удар по дитячій лікарні "Охматдит". Вони висувають неправдиві заяви про задіяні ракети та стан лікарні – усе всупереч наявним доказам,

– пише ISW.

Саме російська ракета Х-101 завдала удару по лікарні "Охматдит". До того ж ЗМІ з посиланням на правоохоронців стверджують, що ворог програмував ціль саме на медичний заклад і розумів наслідки своїх дій.

Багато з цих неправдивих російських інформаційних операцій не звільняють Кремль від юридичної чи моральної відповідальності за наслідки ударів по Україні.

Москва цілилась на те, аби показати лікарню "Охматдит" нібито законною військовою ціллю. Однак цей медичний заклад навіть не є військовим госпіталем – це найбільша багатопрофільна дитяча лікарня в Україні, яка приймає до 18 000 дітей на рік.

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Статті 18 та 19 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яку підписала Росія, кажуть: