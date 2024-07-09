Росія використала нову тактику під час удару по "Охматдиту": в ISW розповіли, що на це вказує

Росія 8 липня завдала ракетних ударів по дитячій лікарні "Охматдит". Ймовірно, ворог використав нову тактику, щоб максимізувати шкоду від ракетних ударів.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни. Вони наголосили, що російські ракети летіли надзвичайно низько, що не дозволило повноцінно спрацювати системам ППО.

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Росіяни вдалися до нової нищівної тактики

У своєму звіті аналітики ISW посилаються на заяви колишнього речника Повітряних сил Юрія Ігната. Так, після цинічного удару по "Охматдиту" Ігнат стверджував, що росіяни постійно вдосконалюють свої розвідувально-ударні можливості безпілотників, а також ефективність як крилатих, так і балістичних ракет.

Під час атаки 8 липня російські ракети летіли на "надзвичайно низьких висотах". За словами Ігната, деякі з ракет було дуже складно перехопити системам ППО, адже вони летіли на висоті 50 метрів над землею. Такий низький проліт російських ракет свідчить про те, що окупанти, ймовірно, змінили свою тактику чи технології. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі удари мають на меті завдати максимальної шкоди, не даючи змоги системам ППО відреагувати й збити ціль.

Окрім того, Юрій Ігнат також зауважував, що російські військові зменшують електромагнітні сигнали безпілотників до останнього. На такий крок окупанти йдуть, щоб запобігти їх виявленню українськими силами. Аналітики пояснили, що у таких випадках дрон можуть виявити лише тоді, коли ракета уже дуже близько до точки удару.

Удари 8 липня є новим і адаптованим пакетом ударів, на який Україні потрібно буде навчитися відповідати необхідним рівнем протиповітряної оборони, наданої Заходом,

– резюмують в ISW.

Під час атаки 8 липня під ударом опинився й інший медичний заклад Києва. Так, росіяни цинічно вдарили по клініці "Ісіда", яка розташована у Дніпровському районі Києва. На жаль, внаслідок удару є жертви – загинуло 8 осіб. Працівники клініки розповіли, що ніхто навіть не встиг дійти до укриття, адже вибухи пролунали за лічені хвилини після оголошення повітряної тривоги.