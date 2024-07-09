"Не можемо дозволити собі не працювати": в "Охматдиті" розповіли деталі про евакуацію пацієнтів

Зранку 8 липня Росія завдала ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Влучання російської ракети було по токсикологічному корпусу з важкохворими дітьми.

Оскільки пацієнти щохвилини отримували лікування, то було ухвалено рішення про евакуацію. Про це в ефірі "Київ24" розповів завідувач відділення трансплантації кісткового мозку "Охматдиту" Олександр Лисиця.

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Як проводили евакуацію з "Охматдиту"

Лисиця розповів, що зранку 8 липня усі співробітники дитячої лікарні, як і завжди, виконували свої обов'язки. Однак після цинічного обстрілу ворога пріоритети змінилися.

Першочергово необхідно було зрозуміти, наскільки важкі наслідки після обстрілу й чи зможуть продовжувати лікарі свою діяльність, адже пацієнти потребували щохвилинного й щогодинного лікування. За словами Лисиці, деякі діти отримували хімієтерапію чи препарати крові після ракетного удару.

Ми не можемо дозволити собі припинити лікування на день чи на два й спокійно займатися евакуацією. Тобто ми повинні були зрозуміти, чи зможемо ми працювати. Швидким аналізом стало зрозуміло, що немає води, електроенергії, тому було прийнято швидке рішення про евакуацію,

– розповів Лисиця.

Співробітникам вдалося оперативно евакуювати пацієнтів в інший медичний центр Києва. Лисиця зауважив, що лише там є велике відділення, де можна розмістити дітей з "Охматдиту". Відтак, станом на 21:00 8 липня співробітники та лікарі продовжили надавати допомогу та лікувати пацієнтів.