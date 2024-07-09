Прикривали пацієнтів собою: лікарі "Охматдиту" пригадали, як оперували під час удару

Росіяни завдали цинічного удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві 8 липня. Лікарі проводили операції в той час, коли росіяни здійснили обстріл.

Кореспондентка Катерина Кузнєцова розповіла 24 Каналу, що хірурги прикривали пацієнтів та зазнали поранень. Сама ж лікарня пошкоджена, зруйновані і обладнання.

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Операції в дитячій лікарні під час прильоту

Завідувач відділення ургентної хірургії розповів, що під час атаки проводив операцію. ЇЇ він розпочав ще до того, як почалась повітряна тривога. Операція ще тривала, як росіяни завдали удару.

Коли прилетіла ракета, ми це відчули тим, що нас підкинуло і погасло світло. Вихід з операційної був заблокований, ми відчули запах горілого,

– прокоментував завідувач.

Також про удар по дитячій лікарні розповів завідувач мікрохірургії, відділення якого теж розташоване поруч з корпусом, куди влучила російська ракета. Операція теж тривала під час повітряної тривоги, можливості перервати її не було. Коли стався приліт, лікарі закрили тілами пацієнта, отримавши незначні поранення.

Коли мав бути вибух, я якраз мав виходити з кабінету. На тому місці, де я був, якраз впало скло. Секунд 30 перед цим залишився б і так само мав би поранення,

– зауважив лікар.

Наразі у цьому відділенні вибиті всі вікна та двері, пошкоджено чимало обладнання, тому всіх пацієнтів переведено в інші медзаклади Києва. З інших зруйнованих будівель пацієнтів також евакуювали.

Скільки є загиблих та поранених

За словами кореспондентки, серед загиблих є одна лікарка та дорослий відвідувач. Медичний директор закладу розповів, що ще кілька працівників лікарні отримали тяжкі поранення.

Два працівники отримали тяжкі пошкодження. Одна – це співробітниця одного з відділень гемодіалізу, вона проходить лікування в одній з лікарень. Також наш водій, який перебував поруч з епіцентром влучання в машині та має багато уламкові ураження,

– зазначив він.

Загалом лікарня "Охматдит" зазнала серйозних руйнувань, як зовні, так і всередині. Поки невідомо, коли лікарня знову зможе повністю функціонувати.