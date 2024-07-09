Радбез ООН через удар по "Охматдиту": постпред Росії цинічно заявляв про "свою правду"

Україна 9 липня скликала надзвичайне засідання Ради безпеки ООН через удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Російська сторона, як і очікувалося, намагалася спростувати навмисне влучання по медзакладу.

Ба більше, в ударі по "Охматдиту" Росія цинічно звинуватила Україну. Про це під час засідання Радбезу ООН розповів постійний представник Росії в організації Васілій Небензя, передає 24 Канал.

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Що сказав постпред Росії в ООН про удар по "Охматдиту"

Почав свою заяву російський постпред в ООН з того, що західні партнери України нібито не бачили "детальні розбори того, що відбулося", з яких чітко видно, за версією російської пропаганди, що в лікарню буцімто влучила ракета української ППО.

Окрім того, Небензя звинуватив західних союзників у тому, що ті намагаються виправдати "київський режим", говорячи, по суті, правду про російську атаку дитячого медичного закладу.

Для нас це засідання це можливість розповісти правду про те, що відбулося. А правда, як відомо, наших західних колег не цікавить,

– цинічно сказав російський представник.

Під час виступу Небензя порівняв удар по лікарні "Охматдит" з "провокаціями" в Бучі і Маріуполі, які також влаштували росіяни. За словами російського постпреда, союзники України "намагалися видати бажане за дійсне, засуджуючи нібито цілеспрямований удар збройних сил Росії у дитячий медичний заклад".

За словами Небензі, "лукавство подібної тактики помітно неозброєним оком" і це, як сказав російський постпред, нібито одразу підмітили самі українці. Так окупант зазначив, що у мережі є відеозаписи влучання у лікарняний комплекс, які "одразу перекреслили всі потуги київських і західних пропагандистів". Після цього він показав Радбезу ООН QR-код з посиланням на російський пропагандистський новостворений канал англійською мовою.

Що містилося у телеграм-каналі з QR-коду Небензі

У цьому телеграм-каналі був пост з очевидною російською пропагандою, де ворог знову намагається цинічно брехати, що по лікарні "влучила українська ППО".

Так, окупанти стверджують, що нібито удар по лікарні було завдано ракетою ППО AIM-120 із системи NASAMS, про що "свідчать пропорційні розміри снаряда і характер пошкоджень будівель".

Непрямими доказами, за словами пропагандистів, є буцімто відсутність характерного звуку двигунів російських ракет і приліт снаряда із західного напрямку, про що вони показали на своїх опублікованих кадрах.

Про що далі говорив Небензя на Радбезі ООН

Далі Небензя пішов ще далі за цинічністю і розповів брехню, що нібито Офіс Президента пустив всім "темник", де зазначено, що треба "публікувати та розганяти інформацію лише про дитячу лікарню "Охматдит", для того, щоб відволікти увагу від інших прильотів".

Додаючи про удар по "Охматдиту" постпред Росії в ООН повторив позицію Кремля, сказавши, що "це була ракета ЗСУ, яка збилася з курсу і влетіла у дитячу лікарню". Небензя також сказав, що "західні засоби ППО також часто помиляються", ймовірно, сплутавши слово "західні" з "російські".

Окрім того, Небензя також, за всіма пропагандистськими методичками, назвав удар по "Охматдиту" "штучною трагедією" і сказав, що "ракети України часто збиваються з курсу".

Російський постпред сказав, що "шкодує, що в цю кампанію було втягнуто Радбез". А також звинуватив гендиректора київської дитячої лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра у нібито "неправдивій інформації" стосовно російського удару по медзакладу.

Чи розуміє він, що якби це була російська ракета, то від будівлі не залишилося б геть нічого, і діти та більшість дорослих загинули б, а не були поранені,

– брехливо заявив Небензя.

Він також повторив кремлівську методичку, сказавши, що "Росія не завдає ударів по цивільних об'єктах на території України". Однак визнав, що однією з цілей був київський завод "Артем", який розташований поблизу станції метро "Лук'янівська".

Окрім того, Небензя заявив, що "трагедії можна було б уникнути", якби "Київ не розміщував об'єкти ППО і тяжке озброєння у житлових районах".

Постпред Росії також сказав, що "удар по лікарні відбувся перед самітом НАТО", щоб "київська кліка могла випросити більше зброї у своїх спонсорів".

Небензя цинічно підкреслив, що "Україна пропустила 5 ракет по заводу "Артем" і вдарила по лікарні". А також знову наголосив, що "Росія завжди пропонувала мирні перемовини про припинення вогню", маючи на увазі "план Путіна". Крім того, Небензя визнав, що "Росія буде примушувати Україну до миру воєнним шляхом", тобто таким чином анонсував нові майбутні російські удари по українських цивільних об'єктах.