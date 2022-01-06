В охопленому протестами Алмати застрягли українці
Джерело:24 канал
Увечері 5 січня група українців не змогла повернутися додому із охопленого протестами Казахстану. Рейс Алмати – Київ не відправився через зупинку роботи аеропорту.
Дипломати знайшли для українців місця, щоб ті могли переночувати. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
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Що буде із українцями
У МЗС не кажуть, скільки саме українських громадян не змогли вилетіти до Києва. Водночас у відомстві запевнили, що зараз шукають можливості, щоб повернути українців додому.
Зокрема посольство з’ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією наскільки можливим є те, щоб зазначений рейс таки відбувся.
Попередньо відомо, що аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. У четвер, 6 січня, планується рейс до Києва.
Як працюють аеропорти в Казахстані: останні новини
- ЗМІ повідомляють, що не працюють аеропорти у містах Казахстану Алмати, Актобе й Актау. Крім того, скасовують рейси й міжнародні авіакомпанії, зокрема, німецька Lufthansa.
- На онлайн-табло аеропортів було видно, що із міжнародними рейсами є затримки, або ж вони скасовані. Втім внутрішні рейси переважно мають відбутися нібито за розкладом.
- Зокрема, в аеропорту Алмати було скасовано рейс у Дубаї, Нью-Делі і Ташкент. Про рейс у Нур-Султан інформація відсутня. Водночас про рейси до Атирау та Актобе також нічого невідомо.
- На табло аеропорту Актау поки було скасовано рейси до Єревану та Москви. Натомість внутрішні ще нібито мали відбутися за розкладом.
- Щодо ситуації в аеропорту міста Актобе, то була інформація, що нічого невідомо про внутрішній рейс до Нур-Султану.
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