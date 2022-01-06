В охопленому протестами Алмати застрягли українці

Увечері 5 січня група українців не змогла повернутися додому із охопленого протестами Казахстану. Рейс Алмати – Київ не відправився через зупинку роботи аеропорту.

Дипломати знайшли для українців місця, щоб ті могли переночувати. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Що буде із українцями

У МЗС не кажуть, скільки саме українських громадян не змогли вилетіти до Києва. Водночас у відомстві запевнили, що зараз шукають можливості, щоб повернути українців додому.

Зокрема посольство з’ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією наскільки можливим є те, щоб зазначений рейс таки відбувся.

Попередньо відомо, що аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. У четвер, 6 січня, планується рейс до Києва.

Як працюють аеропорти в Казахстані: останні новини

ЗМІ повідомляють, що не працюють аеропорти у містах Казахстану Алмати, Актобе й Актау. Крім того, скасовують рейси й міжнародні авіакомпанії, зокрема, німецька Lufthansa.

На онлайн-табло аеропортів було видно, що із міжнародними рейсами є затримки, або ж вони скасовані. Втім внутрішні рейси переважно мають відбутися нібито за розкладом.

Зокрема, в аеропорту Алмати було скасовано рейс у Дубаї, Нью-Делі і Ташкент. Про рейс у Нур-Султан інформація відсутня. Водночас про рейси до Атирау та Актобе також нічого невідомо.

На табло аеропорту Актау поки було скасовано рейси до Єревану та Москви. Натомість внутрішні ще нібито мали відбутися за розкладом.

Щодо ситуації в аеропорту міста Актобе, то була інформація, що нічого невідомо про внутрішній рейс до Нур-Султану.

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