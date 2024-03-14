Команда охорони Ердогана потрапила в ДТП у Туреччині: є загиблий та поранені

Охорона турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана потрапила в ДТП на південному сході Туреччини. Внаслідок цього один поліцейський із охорони загинув.

Відомо, що також є поранені. Про це ввечері 13 березня зазначив турецький новинний канал TRT Haber.

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Охорона Ердогана потрапила в смертельне ДТП

Аварія сталася на шосе Джизре – Нусайбін, коли кортеж Ердогана зіткнувся із джипом, у якому перебували поліцейські.

На жаль, внаслідок аварії загинув поліцейський Фірат Дер. У турецькому виданні також повідомили, що троє людей, зокрема двоє поліцейських, зазнали поранення.



Охорона Ердогана потрапила в ДТП / Фото TRT Haber

Президент Ердоган вже прокоментував смертельне ДТП.

Я бажаю Божої милості нашому поліцейському Фірату Деру. Я бажаю якнайшвидшого одужання пораненим,

– заявив турецький лідер, коментуючи ДТП.

Відомо, що міністр внутрішніх справ Алі Ерлікая також висловив співчуття сім'ї офіцера поліції Фірата Деру, який загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Ширнаку.

Майбутні вибори у Туреччині: як вони пройдуть для Ердогана

Ердоган обіймає посаду президента Туреччини ще з 2014 року. В 2018 чинний глава Туреччини виграв вибори, тим самим знову посів крісло президента країни.

За даними Reuters, державне інформаційне агентство Туреччини Anadolu повідомило, що місцеві вибори, які відбудуться 31 березня, стануть останніми у політичній кар'єрі Реджепа Ердогана.

"Для мене це фінал, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом, який вийде, буде передача спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене", – заявив турецький очільник держави.