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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Охорона не пускатиме в Раду тих депутатів, які не проходитимуть металошукач, – Парубій

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До Верховної Ради не пускатимуть депутатів, які відмовилися пройти металошукач, заявив Парубій
До Верховної Ради не пускатимуть депутатів, які відмовилися пройти металошукач, заявив Парубій / Фото з вільних мереж

Спікер українського парламенту Андрій Парубій заявив, що працівники управління державної охорони мають повноваження не пускати до приміщень Верховної Ради тих народних депутатів, які відмовляються від сканування своїх речей.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначимо, що 20 березня Верховна Рада ухвалила проект постанови, згідно з яким державній охороні дозволено не допускати до будівель, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, а також тих, де працюють інші органи державної влади, осіб з холодною чи вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами, засобами підриву тощо.

Охорона може не пустити, і охорона не буде пускати. Вона не може затримати, вона не може заарештувати, але вона може не пустити людину, яка відмовляється через сканер провести свої особисті речі,
– наголосив Парубій.

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Він додав, що металошукачами були обладнані входи до приміщень Верховної Ради, причому коштів на це не витрачалося.

Парубій також висловив переконання, що інциденти, які траплялися у парламенті, коли депутати відмовлялися надати свої речі на перевірку, припиняться після нетривалого періоду адаптації народних обранців до нової процедури.

"Сьогодні був перший день дії цього закону, у нас було 2-3 інциденти, і я впевнений, що день-два-три – і адаптуються всі, і всі будуть однакові й рівні перед законом. І ця система, цей закон будуть функціонувати так, як функціонують у кожному аеропорту України", – наголосив голова Верховної Ради.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
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