В Охтирці після авіабомбардування зруйновані ТЕЦ та вокзал

Російські окупанти вкотре цинічно атакували Охтирку. Через це у місті пошкоджені ТЕЦ та залізничний вокзал.

Поки невідомо, яка ситуація з енергопостачанням у місті після влучання в ТЕЦ та про масштаби руйнування. Також постраждав місцевий вокзал.

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Окупанти також скинули кілька бомб просто на місто. Деталі про наслідки атаки місцева влада обіцяє розкрити згодом.

Обстріл ТЕЦ в Охтирці: дивіться відео

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