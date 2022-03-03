В Охтирці після авіабомбардування зруйновані ТЕЦ та вокзал
3 березня 2022 , 17:04Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Суми
Російські окупанти вкотре цинічно атакували Охтирку. Через це у місті пошкоджені ТЕЦ та залізничний вокзал.
Поки невідомо, яка ситуація з енергопостачанням у місті після влучання в ТЕЦ та про масштаби руйнування. Також постраждав місцевий вокзал.
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Окупанти також скинули кілька бомб просто на місто. Деталі про наслідки атаки місцева влада обіцяє розкрити згодом.
Обстріл ТЕЦ в Охтирці: дивіться відео
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