В Охтирці – повітряна небезпека

В Охтирці лунають сирени. Всіх жителів просять спуститись в укриття.

Охтирка, що на Сумщині, постійно перебуває під ворожим обстрілом. Тут загинули вже щонайменше цивільних 6 осіб, поранені близько 60.

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У місті діє комендантська година

Через важку ситуацію в місті запровадили комендантську годину – з 17:30 до 7:00. Окрім того, містянам варто носити з собою постійно документи.

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