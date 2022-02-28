В Охтирці – повітряна небезпека
28 лютого 2022 , 12:29Читать новость на русском
Джерело:Суспільне. Суми
В Охтирці лунають сирени. Всіх жителів просять спуститись в укриття.
Охтирка, що на Сумщині, постійно перебуває під ворожим обстрілом. Тут загинули вже щонайменше цивільних 6 осіб, поранені близько 60.
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У місті діє комендантська година
Через важку ситуацію в місті запровадили комендантську годину – з 17:30 до 7:00. Окрім того, містянам варто носити з собою постійно документи.