В Охтирці внаслідок нічного авіаудару по житлових кварталах загинуло щонайменше троє людей

Ворог вночі продовжив наступ на Сумщині з метою пробити собі дорогу в напрямку Києва. Постраждало, зокрема, місто Охтирка.

Внаслідок нічного авіаудару окупантами по житлових кварталах Охтирки загинуло щонайменше троє цивільних людей. Про це повідомив міський голова Павло Кузьменко.

Він зазначив, що зруйновані приватні будинки, проте пожежа в них ще триває, тому кількість жертв може бути більша.

Важливо На Сумщині 14 березня жодного "зеленого коридору" не буде

Нагадаємо, вчора, 13 березня близько 21:00 авіація окупантів почала бомбардувати місто Охтирку.

Раніше у Генштабі ЗСУ попереджали, що ворог намагається відновити наступ на Суми. Окупанти перегруповували війська.

Зверніть увагу – Росіяни намагаються досягти бодай чогось, щоб відзвітувати командуванню: дивіться відео