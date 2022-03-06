В Охтирці ворог зруйнував ТЕЦ, загинули 5 працівників: моторошні фото

В Охтирському районі Сумщини ворог продовжує обстріли. 5 березня окупанти зруйнували ТЕЦ. Внаслідок цього загинули 5 мирних працівників.

Окупанти бомбардують інфраструктурні та критично важливі об'єкти району. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

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У місті Охтирка відсутнє опалення. Крім того, у будинках частково немає води і електроенергії. Ворожа авіація 5 березня знищила продуктову базу міста, склад будівельних матеріалів, автостоянку.

Та що там казати, самої Охтирки вже частково немає,

– наголосив Живицький.

Загарбники обстріляний житловий сектор. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих наразі уточнюється.

Ворог продовжує обстрілювати Охтирський район / Фото ОДА Сумщини

Велика Писарівка

Ворожа артилерія обстрілювала протягом усього 5 березня мирне селище Велика Писарівка. Там пошкоджені будинки та електромережі, в селі немає світла.

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