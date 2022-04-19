На Півдні ЗСУ знищили 28 окупантів та 5 одиниць техніки, серед яких – броньовані

Збройні Сили України знищили 28 окупантів. Наші бійці також позбавили ворогів 5 одиниць техніки.

Відповідну інформацію оприлюднили у Оперативному командуванні "Південь". Про це стало відомо 19 квітня – на 54 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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ЗСУ знищили частину ворога та його техніки

Російські окупанти безуспішно вели майже годинний штурм наших позицій в районі Олександрівки, що у Кіровоградській області. Саме тому ворог відступив для відновлення сил.

За результатами ефективних уражень нашими військами ворожих сил знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та безпілотний літальний апарат,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, в Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання ворога з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 кілометрів від наших берегів. Проте блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.

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