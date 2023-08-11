ОККО та "Повернись живим" передали силам ТрО повну партію з 200 крупнокаліберних кулеметів

Мережа ОККО та Фонд "Повернись живим" передали підрозділам тероборони першу партію зброї – 200 крупнокаліберних кулеметів, на черзі – міномети та гранатомети. Що відомо про проміжні результати проєкту, розповідаємо далі.

Як повідомляється, 200 крупнокаліберних кулеметів було закуплено завдяки ініціативі "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів". Їх вистачить, щоб забезпечити кожну з 31 бригади ТрО у цьому виді озброєння.

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Комплектація крупнокаліберними кулеметами – це тільки перший із етапів у рамках цього проєкту, далі на черзі – 300 мінометів та 100 автоматичних гранатометів. Ініціатива триває, решта зброї в процесі. Дякуємо усім нашим клієнтам, які переходять на пальне марки Pulls, і треба відзначити, дуже активно переходять. Упевнений, вже найближчим часом акумулюємо всю необхідну суму та повністю закриємо нагальну потребу сил ТрО у цих видах озброєнь,

– каже СЕО ОККО Василь Даниляк.

Проєкт стартував у квітні 2023 року. Його мета – закумулювати сумарно 400 мільйонів гривень на 200 кулеметів калібру 12,7 міліметра, 300 мінометів калібру 82 міліметрів і 100 автоматичних гранатометів калібру 40 міліметрів. Цієї зброї вистачить, щоб забезпечити в належних обсягах 31 бригаду ТрО, які нині захищають Україну. Зараз зібрано приблизно 60% від необхідної суми.

За допомогою цих крупнокаліберних кулеметів ми можемо вражати противника на досить далекій відстані, настільки, що він не має змоги вразити нас. Зокрема, на відстані до 800 метрів ми можемо знешкоджувати не тільки ворожу піхоту, а й легку бронетехніку, а також повітряні цілі на низькій висоті, придушувати вогневі точки, опорні пункти противника, –

коментує командир кулеметного розрахунку з позивним "Фанат".



За допомогою крупнокаліберних кулеметів українські військові зможуть вражати противника на далеких відстанях / Фото ОККО

Завдяки колаборації фонду та компанії, бригади територіальної оборони посилюють свої вогневі спроможності на полі бою новою зброєю. Це вже другий наш спільний з ОККО проєкт, який працює на перемогу. Зараз ми разом озброюємо до зубів наші сили територіальної оборони. А перед тим підсилили ЗСУ безпілотними розвідувальними комплексами "ШАРК",

– коментує директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Нагадуємо, що "ОКО ЗА ОКО" – це спільна ініціатива мережі АЗК ОККО і фонду "Повернись живим", у рамках якої з кожного літра пального Pulls, проданого на заправках ОККО перераховується по 1 гривні на потреби ЗСУ. Підтримати проєкт також можна, переказавши донат на спецрахунок ініціативи за посиланням.