ОККО відновила перший із 4 будинків, які взяла під опіку після ракетного обстрілу Львова

Реновацію багатоквартирного будинку на вулиці Братів Міхновських, 42 у Львові, який зазнав серйозних руйнувань внаслідок ракетного обстрілу Львова у вересні 2024-го, завершено. Усі роботи з його відновлення вартістю 4 мільйони гривень профінансувала й виконала група компаній ОККО.

У рамках міської ініціативи "Візьми будинок під опіку" ОККО взяла на себе зобов'язання відремонтувати і три інших будинки по сусідству (на вулиці Міхновських, 36 та на вулиці Олени Степанівни, 20 і 35а). Роботи на цих об'єктах тривають на фінальній стадії, інформує 24 Канал.

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Будинок на Міхновських, 42 зазнав найбільших руйнувань з-поміж усіх чотирьох, які ми відновлюємо. Якщо більшість споруд в районі прильоту – це низькоповерхові споруди, то цей будинок має 5 поверхів, 48 квартир. Відповідно фронт робіт тут був найбільшим. І нам хотілося, щоб люди змогли якнайшвидше повернутися до свого комфортного й безпечного житла,

– каже керівник департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

Внаслідок ракетного удару у домі було частково зруйновано ріг будівлі та квартиру на верхньому поверсі. Тому будівельникам довелося демонтувати пошкоджені фрагменти несучої стіни і вимурувати на її місці нову, після чого її обшили утеплювачем.

Усі роботи з відновлення будинку вартістю 4 мільйони гривень профінансувала й виконала група компаній ОККО / Фото ОККО

Крім того, відновлено покрівлю, виконано монолітні роботи з підсилення плит перекриття, встановлено нові вікна і двері сходових кліток замість вибитих. У кількох квартирах, які зазнали пошкоджень, було здійснено внутрішні ремонтні роботи, зокрема заміну систем опалення, монтаж електропроводів, фарбування стін тощо.



У ході реновації у кількох квартирах було здійснено внутрішні ремонтні роботи / Фото ОККО

Група компаній OKKO зробила найбільший внесок в рамках ініціативи "Візьми будинок під опіку" для відновлення чотирьох будинків у Львові, які постраждали від російського ракетного удару. Це потужний прояв соціальної відповідальності бізнесу, що є визначальним у відбудові нашого міста. Загалом завдяки ініціативі "Візьми будинок під опіку" 21 підприємство та 14 благодійних організацій зібрали майже 66 мільйонів гривень на відновлення 20 житлових будинків. Ми щиро вдячні OKKO та всім партнерам, які допомагають відбудовувати Львів та підтримувати постраждалих мешканців міста,

– зазначив Андрій Павлів, начальник управління інвестицій та проєктів Львівської міської ради.

ОККО уже не вперше надає допомогу на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.

Понад 42 мільйони гривень компанія виділила на відбудову навчальних закладів у Київській області.

10 мільйонів гривень перерахували на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

У співпраці з KSE Foundation допомогли облаштувати укриття у закладах освіти Києва й Хмельницької області.

Усього ж від початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала уже понад 2,4 мільярда гривень на підтримку ЗСУ й відбудову України.