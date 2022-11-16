"ОКО ЗА ОКО": ілюстратори влаштували флешмоб та тему розвідкомплексів "ШАРК"

Українські художники-іллюстратори влаштували креативний флешмоб. У соцмережах з'явились роботи із зображенням українських розвідкомплексів "ШАРК". На них акумулюють гроші в рамках спільної ініціативи ОККО та "Повернись живим" – "ОКО ЗА ОКО".

Художниця Юлія Вус, чиї роботи про війну в Україні публікувалися у The Washington Post та інших західних виданнях, зробила "ШАРК" персонажем одного зі своїх коміксів. Ілюстраторка книг Марта Лешак уявила його вишитим на подільському килимі. А робота авторки відомої під ніком Дарця Зіронька могла б органічно вписатися у формат стріт-арту.

Дізнавайтесь більше 25 новітніх розвідувальних комплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО і "Повернись живим"

Образ акули з'явився й у творчості:

У мережі художники влаштували флешмоб, надихнувшись ініціативою "ОКО ЗА ОКО" / Фото ОККО

Художники відзначають, що на роботу їх надихнула спільна ініціатива ОККО та "Повернись живим" – "ОКО ЗА ОКО". Організатори поставили собі за мету придбати 25 розвідкомплексів "ШАРК" для української армії. З листопада ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального Pulls на закупівлю комплексів.

Тож, "ОКО ЗА ОКО", шановні, помста близенько, – написала Дарця Зіронька на своїй сторінці в Instagram.

"Око за око, незвані гості, око за око", – підтримує її художниця Марія Оз.

Що відомо про розвідкомплекси "ШАРК"

"ШАРК" – це новітня розробка української компанії "Укрспецсистемс", яка має низку технологічних переваг перед аналогами, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань.

До складу комплексу входить наземна станція управління на базі прохідного авто, безпілотники, пускова установка. Загальна вартість усього цього устаткування становить 13 мільйонів гривень. На одну з 25 таких розвідувальних "акул" кошти вже зібрано.