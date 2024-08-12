"ОКО ЗА ОКО З": уже 5 із 10 Пульстронів передано десантно-штурмовим військам

77-ма окрема аеромобільна і 79-та окрема десантно-штурмова бригади підсилені комплексами розвідки та знищення Пульстрон завдяки ініціативі "ОКО ЗА ОКО 3".

Обидва цих підрозділи зараз працюють на гарячих напрямках: 77 ОАеМБр – на Куп'янському, а 79 ОДШБр – на Покровському, інформує 24 Канал.

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І кожен з них отримав:

понад 400 ударних і розвідувальних БПЛА різних типів;

7 автомобілів;

8 комплектів Starlink;

автомобільні й портативні радіостанції;

прилади нічного бачення;

комп’ютери;

зарядні пристрої;

дизельний генератор та інше обладнання.

Таким чином, силам ДШВ на сьогодні вже передано 5 із 10 запланованих Пульстронів. Три перших за два місяці роботи вже встигли показати свою ефективність на передовій. Наприклад, 46-а ОАеМБр змогла відбити атаку російських "сарай-танків" під Мар’їнкою, застосувавши FPV-дрони зі складу Пульстрона. А 25-а Січеславська повітряно-десантна бригада зовсім недавно з допомогою Пульстрона знищила вантажівку окупантів "Урал" з боєкомплектом, запустивши на неї нічний бомбер.



Пульстрони вже продемонстрували успішну роботу на фронті / Фото ОККО

Як уже повідомлялося раніше, ініціатива мережі ОККО та фонду "Повернись живим" "ОКО ЗА ОКО 3" має на меті придбати загалом 10 таких Пульстронів для десантно-штурмових військ України. Загальна вартість проєкту – 500 мільйонів гривень. Задля цього мережа ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS на комплекси, підтримати можна і прямим донатом на рахунок проєкту фонду.