Оковита лилась рікою, – мер та поліція у Рівному вилучали нелегальний алкоголь
Джерело:фейсбук-сторінка Олександра Третяка
У Рівному, як і в низці інших українських міст, діє заборона на продаж алкоголю під час війни. Втім, деякі заклади зухвало порушують правила.
Після численних скарг місцевих мешканців міський голова Олександр Третяк та правоохоронці вирушили у рейд, щоб виявити порушників. Вони перевіряли заклади 8 березня.
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Третяк попередив місцевих мешканців
Відповідне відео мер Рівного показав на своїй фейсбук-сторнінці. Він наголосив, що закон – один для всіх. Тож влада й поліція жорстко присікатимуть усі випадки нелегального продажу алкоголю.
Ті, хто використовує цей час, щоб споювати людей, заробляють на цьому гроші, будуть жорстко покарані,
– застеріг Третяк.
Поліція вилила вміст знайдених пляшок
На віде, яке показав чиновник, працівниця одного з магазинів заперечує факт продажу алкоголю. Втім, правоохоронці знайшли докази протилежного. Вміст пластикових пляшок вилили біля закладу, а скляні – порозбивали.
"Пляшки аж дзвеніли, оковита лилась рікою, сусіди дякували за реакцію на продаж алкоголю в цій забігайлівці", – наголосив міський голова Рівного.
Мер та поліція вилучали нелегальний алкоголь: дивіться відео
Зверніть увагу! Раніше у Луцьку правоохоронці та муніципали знищили десятки ящиків алкоголю, який вилучили у продавців.
Третяк наголосив, що має перелік інших "точок", які не дотримуються правил воєнного часу – планує навідатися й туди. Нагадаємо, продаж алкоголю на Рівненщині катеорично заборонений через війну.