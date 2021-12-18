Окремих беркутівців, які знущалися з майданівців, вдалося ідентифікувати, – активіст

Деяких представників "Беркуту", які знущалися з учасників Революції Гідності, вдалося ідентифікувати. Однак вироків наразі оголосили дуже мало.

Про те, що деяких співробітників "Беркуту", які під час Революції Гідності жорстоко били активістів, ідентифікували, в інтерв'ю 24 каналу в межах проєкту "Барикади Гідності" розповів тоді координатор студентів "Київського університету імені Бориса Грінченка", а тепер розвідник Віталій Кузьменко.

Радимо ознайомитися Працювали максимально жорстко щодо всіх, – активіст про побиття "Беркутом" на Майдані

Деяких беркутівців, які били активістів, ідентифікували

Учасник Революції Гідності заявив, що розслідування у справах Майдану за деякими епізодами триває й досі. Наразі відомо, хто віддавав накази, тобто керував операцією із "зачистки" 30 листопада.

Ми знаємо, які підрозділи були залучені, частково вдалося ідентифікувати окремих працівників "Беркуту", які знущалися з людей на Майдані,

– зазначив Кузьменко.

Він додав: щодо частини з них справи перебувають у суді. Однак якщо в розслідуванні є зрушення, то у межах судових справ, вважає активіст, наразі достатньо довгий шлях: "Тому що судова система працює дуже повільно та не забезпечує ту функцію, яку має виконувати".

Судову систему потрібно реформувати

Кузьменко переконаний, що українська судова система потребує кардинальних змін.

Тому що "Справи Майдану" наче лакмусовий папірець щодо всієї судової системи,

– наголосив він.

За 8 років зі сотні справ, які вже в судах, є лише одиниці вироків. Учасник Майдану вважає, що на прикладі цього всі можуть бачити, як в Україні відбуваються ці судові процеси. Добитися справедливості в суді майже неможливо або для цього треба витратити роки свого життя.

До речі: як відбувався жорстокий розгін Євромайдану у 2013 році: дивіться відео