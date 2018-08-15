Окрім iPhone "для бідних", восени Apple представить ще й бюджетний MacBook

Восени компанія Apple має представити новий бюджетний ноутбук – MacBook. Про це повідомляють джерела у компанії.

Пише видання DigiTimes.

За даними джерела, виробництвом ноутбуків Apple займається тайванська компанія Quanta Computer. У 4 кварталі цього року поставки від виробника зростуть до 10 мільйонів одиниць. Ця цифра більша, ніж в інші періоди.

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Як повідомляють інсайдери, така активність пов'язана із випуском нової моделі. Ця новинка має замінити нинішню найдешевшу модель MacBook Air 2015 року і теж буде бюджетніша, ніж відповідники. Новий пристрій отримає дисплей на 13 дюймів, та працюватиме на восьму поколінні процесорів Intel Core. Пристрій буде коштувати близько тисячі доларів або 27 тисяч гривень.

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