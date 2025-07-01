Воював у Дебальцевому: на шляху до Луганська вистрибнув з авто та загинув російський найманець

На тимчасово окупованому Донбасі мобілізований росіянин вистрибнув з автівки на ходу. Окупант воював проти України у 2014 році та їхав до виправної колонії в Луганську.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ASTRA. Найманця везли конвоєм до Луганська.

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Російський окупант загинув на шляху до Луганська

Військовий найманець, якого звали Леонід Любкін вистрибнув із машини на трасі. За даними російських ЗМІ, це сталося в ніч проти 30 червня. Окупанта везли у військовому УАЗі трасою Волгоград – Каменськ-Шахтинський під конвоєм.

На дорозі до Луганська Леонід відчинив двері авто та вистрибнув на дорогу. Від отриманих травм росіянин помер на місці.

Про Любкіна є кілька цікавих фактів в Інтернеті. Зокрема відомо, що він брав участь у боях під Дебальцевим під час проведення в Україні антитерористичної операції. Оскільки він був залучений до агресії Росії проти України, Леоніда Любкіна внесли до бази "Миротворець".

Також росіянин мав проблеми з законом, був засуджений за побої та крадіжку. Після повернення Любкін продовжив служити в російській армії – у військовій частині міста Волгоград. Чому окупанта везли до Луганська під конвоєм – невідомо.

До слова, російські ЗМІ пишуть, що увечері 30 червня їхня армія втратила в тимчасово окупованому Донецьку підполковника Руслана Гарячкіна. Окупант міг загинути під час обстрілу. Пропаганда каже, що його життя обірвалося нібито "під час виконання службових обов'язків" на Донецькому напрямку. Військовий був командувачем 8-ї гвардійської армії Росії.