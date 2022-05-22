Окупант розповів, як під Херсоном росіяни боялись загинути від гніву місцевих

На тимчасово окупованій Херсонщині хоробрі українці чинять шалений спротив росіянам. Загарбники не бояться мітингів – вони переживають за своє життя.

Російський окупант, який брав участь в окупації Херсонської області та звільнився з армії по поверненню додому, дав інтерв'ю CNN. Рашист розповів журналістам про те, як боявся хоробрих українців.

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Росіяни боялися мирних українців

За словами окупанта, він був контрактником та мав звання молодшого офіцера. У листопаді 2021 він командував підрозділом, який був серед тих, хто здійснював маневри біля українського кордону.

22 лютого у Краснодарі в його підрозділу вилучили мобільні телефони. Додаткових пояснень нібито не надавали. Також їм надали нанести на техніку білі смуги, а згодом змусили замінити їх на знак "Z".

23 лютого нас перекинули в (окупований росіянами - УП) Крим. Чесно кажучи, я не думав, що ми поїдемо в Україну. Я не думав, що дійде до такого,

– заявив рашист.

25 лютого його підрозділ отримав наказ їхати в Україну, частина солдатів відмовились. На в'їзді в Україну він побачив гори знищеної російської техніки. Один місцевий мешканець накинувся на росіян з батогом та ледь заліз до них у машину.

Загалом, коли ми бачили місцевих, ми напружувалися. Деякі з них ховали зброю під одягом, наближались упритул і стріляли по нас,

– сказав окупант.

Росіянин заявив, що ховав очі від місцевих мешканців, адже йому "було соромно за напад Росії на Україну". Коли їм повідомили про надбавку за участь у воєнних діях, то більшість солдатів "ожили" та почали мріяти про закриття кредитів.

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