Окупант з Тюменської області повернувся додому на відпустку та вбив дружину

У Тюменській області "ветеран" війни в Україні вбив дружину під час відпустки. Йому здалося, що та йому зрадила.

На нього відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про вбивство від рук "ветерана"

Окупант Олексій,пішов воювати добровольцем у 2022 році. Він повернувся додому в Ялуторівськ Тюменської області на кілька днів, щоб відзначити свій день народження 6 жовтня. Під час святкування він запідозрив свою дружину Катерину у зраді, коли йому здалося, що вона поцілувала іншого чоловіка. У пориві люті Олексій ударив її кулаком по голові, що призвело до смертельного набряку мозку.

Подружжя прожило разом 16 років і виховувало двох спільних дітей. У Катерини також було ще двоє дітей від попередніх шлюбів, які мешкали окремо.

За словами старшого сина загиблої, Олексій часто проявляв агресію: він міг "спалахнути" на рівному місці, почати кричати. Бувало, що вони билися з мамою, він "чомусь завжди бив її по голові".

Чоловіка звинувачують у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Опіку над двома осиротілими дітьми взяли на себе старші діти Катерини.