Окупант впритул розстріляв українку, "бо у неї брат в "Азові": перехоплення СБУ

СБУ шокувала новим перехопленням розмови одного з окупантів. Росіяни цинічно зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок.

СБУ перехоплює подібні розмови російських військових та документує їхні злочини. Це потрібно, аби згодом кожен окупант поніс відповідальність за свої злочини.

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Окупанти розстріляли жінку

В одній з таких розмов фігурує мешканець окупованої Луганщини, мобілізований росіянами. У бесіді з дружиною він згадує про те, як його "колеги" жорстоко вбили українську жінку. Судячи з його слів, окупанти випускають по декілька куль навіть у вже бездиханні тіла своїх жертв.

Чоловік розповів, що почув звуки пострілів, а коли підійшов – побачив російських мінометників й жінку з простреленою головою. Загарбники продовжували у неї стріляти на його очах.

Вбили, "бо брат – "азовець"

Чоловік пояснив, що жінку розстріляли через те, що вона "почала пороти якусь х*йню", а її брат захищає Україну в лавах полку "Азов". Мобілізований нібито й обурений поведінкою росіян, але при цьому мовчки спостерігав і ніяк їм не завадив. Лише порадив хоч закопати вбиту.

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