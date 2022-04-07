Окупант злякався українського дрона й привів його на позицію свого підрозділу: їх всіх знищили

Російські окупанти настільки нажахані повідомленням про "Байрактари", що готові втікати і від звичайних дронів-розвідників. Втікають вони на позиції своїх підрозділів, видаючи їх місце розташування.

Відео роботи дрона-розвідника опублікував Микола Колесник, який зараз захищає Україну від російської навали. На цьому відео російський окупант втікає від дрона, оглядаючись, чи той його переслідує.

Варте уваги Російські танки знову не доїхали: бійці "Азову" яскраво знищили ворога в Маріуполі

Прибіг цей загарбник по позицію свого підрозділу. Там вирішили обстріляти дрон. І двічі влучили. Але він успішно повернувся на базу.

Відео втечі російського окупанта від дрона



А от для росіян нічого доброго більше не було. Згодом артилерія накрила ці позиції. За даними Миколи Колесника, був знищений як опорний пункт, так і БМП та декілька автомобілів з особовим складом окупантів. Не залишилося нічого.