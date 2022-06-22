Окупантам буде складно атакувати Лисичанськ, – військовий експерт оцінив загрозу на Луганщині

Російські загарбники продовжують просуватись до Лисичанська та намагаються вийти на кордони Луганської області. В Інституті з вивчення війни вважають, що окупанти можуть спробувати повторити там ситуацію у Маріуполі. Проте оточити Лисичанськ буде набагато складніше.

Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційні Олександр Коваленко. На його думку, Інститут з вивчення війни помилково вважає, що Лисичанськ можна охопити, як і Маріуполь.

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Росіяни не змогли захопити Сєвєродонецьк

За словами Коваленка, якщо уважно спостерігати за подіями з травня, то видно що повністю Сєвєродонецьк окупанти ще не контролюють, там бої ще точаться.

Він наголосив, що за більш ніж три тижні російські загарбники, маючи тотальну перевагу у особовому складі та техніці, не змогли окупувати це місто, яке навіть не порівнюване в обсягах з Маріуполем.

"До Лисичанська окупанти ще навіть не підійшли. Якщо окупанти були весь цей час заблоковані в Сєвєродонецьку, то що буде в Лисичанську? Така сама ситуація", – каже експерт.

Коваленко наголосив, що не можна порівнювати Сєвєродонецьк з Маріуполем, там була зовсім інша критична ситуація з блокуванням та ресурсами.

Я вважаю, що оборонні дії ЗСУ в цій локації (в Сєвєродонецьк) більш ефективніші. Це не поразка, навпаки – ми блокуємо найбільшу груп російських окупаційних військ досить успішно вже понад 3 тижні,

– сказав він.

Окупантам буде складно атакувати Лисичанськ

До того ж, як зазначив експерт, окупантам буде ще складніше окупувати Лисичанськ.

Там є і географічні, і оборонні передумови, бо лінія оборони в Лисичанську весь цей час готувалася для того, щоб блокувати наступ окупантів. Тому це буде для них не настільки легко, як хтось собі уявляє,

– додав Коваленко.

Яка ситуація в Лисичанську та Сєвєродонецьку

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські загарбники щоденно стирають з лиця землі Лисичанськ. По місту на Луганщині ворог б'є з усієї можливої зброї – авіабомби, ракети, а також реактивні системи залпового вогню.

Водночас нашим військовим вдається стримувати наступ ворога поблизу Лисичанська. Ворог не може ані увійти у місто, ані відрізати його. Тому він просто його знищує.

Водночас в районі Сєвєродонецька зараз точаться вирішальні бої. Як зауважила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російські загарбники мають новий план наступу. Згідно з ним, окупанти повинні дійти до меж Луганської області до 26 червня.

Вона також зауважила, що далі ворог намагатиметься прорвати оборону наших військових, а також оточити їх поблизу як Сєвєродонецька, так і Лисичанська.

До слова, впродовж минулої доби ворог втратив щонайменше 130 своїх бійців. А від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось ліквідувати 34 230 російських загарбників.

Відео до теми – окупанти активно сунуться на Лисичанськ, – ISW