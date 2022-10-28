Різанина, яку влаштували окупанти біля Києва, була "стратегічною жорстокістю": розслідування

Київщина стала одним із перших символів української трагедії – через масовість та концентрацію російських злочинів. Тут Україна та світ побачили, як виглядає "русскій мір".

Та як виявилося, масові звірства загарбників дорогою до Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не були випадковою жорстокістю окремих солдатів, офіцерів чи підрозділів. Це була "стратегічна жорстокість", покликана страхом унеможливити будь-який спротив.

До речі Капітану-зраднику, який воював на боці окупантів в Бучі та Ірпені, загрожує до 15 років в'язниці

Нові деталі звірств окупантів на Київщині

До такого висновку дійшло спільне розслідування інформагентства Associated Press та програми "Передова" (Frontline), що виходить на каналі PBS.

Дані лондонського Королівського інституту оборонних досліджень підтверджують, що війська, які рухалися з Білорусі у напрямку Києва, отримали наказ блокувати та знищувати "націоналістичний опір".

Експерти досліджували копії російських планів бойових дій. Також вони зазначають, що загарбники користувалися списками, які розробила російська розвідка для проведення "зачисток". Окупанти прочісували населені пункти для виявлення та нейтралізації осіб, які можуть складати для них потенційну загрозу.

Хто давав накази окупантам на Київщині

За цей фронт відповідав генерал-полковник Олександр Чайко. Він відомий у світі через свою жорстокість, коли командував російськими силами в Сирії.

Старший науковий співробітник інституту Джек Уотлінг, який поділився отриманими планами бойових дій з Associated Press, зазначив, що "ці накази писалися на рівні Чайка, тож він мав їх бачити та підписатися під ними".

Очевидці, яким вдалося вижити в Бучі, а також в Озерах, Бабинцях та Здвижівці та інших населених пунктах, які перебували під контролем російських військ під командуванням генерала Чайка, повідомили, що російські солдати катували та вбивали людей за найменшої підозри у наданні допомоги ЗСУ.

Перехопленні телефонні розмови окупантів з рідними також свідчать про те, що загарбникам давали наказ жорстоко поводитися українцями, які чинили супротив.

Що відбулося в Бучі та Ірпені

На початку повномасштабної війни російські окупанти захопили Бучу та Ірпінь Київської області. Міста пробули в окупації близько місяця. Після звільнення Київщини, українців та весь світ побачили справжнє обличчя "русского міра". Загарбники знущалися з місцевого населення, катували та гвалтували людей. Більшість будинків вони обікрали, вивезли навіть звичні для всіх речі.

У червні МВС України повідомило, що загалом в районі Бучі загинули 1137 людей, з них 461 – безпосередньо у цьому місті. Ще близько 300 місцевих жителів вбили в Ірпені.

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